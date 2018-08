คนเหล็กไม่หวั่นฝนลุยไตรกีฬาเมืองชล

ฝนกระหน่ำวิ่งไตรกีฬา CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY นักวิ่งใจเกินร้อยร่วมวิ่ง​ ว่ายน้ำ​ เข้าเส้นชัยจนจบแฮปปี้กับทั่วหน้า​ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี​ นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นประธานเปิดการจัดแข่งขันไตรกีฬารายการ CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY ในวันที่ 5 ส.ค. ณ พัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงอย่างกระหน่ำ​ จนทำให้การแข่งขันเลื่อนไป​ แต่นักวิ่งทุกคนนั้นสวมหัวใจเกินร้อยวิ่ง​ ปละว่ายน้ำฝ่าสายฝนกันอย่างมีความสุข

ซึ่งรายการ ‘CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY’ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กับ ซีฟิฟตี้ไฟว์ อีเวนท์ มืออาชีพด้านการจัดอีเวนท์กีฬากลางแจ้งครบวงจร โดยรายการนี้มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 550 คน ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล ไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล ทวิกีฬาประเภทบุคคล และไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภททีม สำหรับผู้ตอบรับเข้าแข่งขัน CIMB THAI TRIATHLON FOR ASEAN DAY นำโดยผู้บริหารของกลุ่มซีไอเอ็มบี อาทิ เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี (ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล) นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ผู้เริ่มต้นจากการบุกเบิกโครงการ Exclusive Triathlon Training by CIMB Preferred ให้ลูกค้า CIMB Preferred และได้ก้าวสู่การเป็นนักไตรกีฬาไปพร้อมกัน (ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล) พร้อมด้วย ลูกค้า CIMB Preferred ผู้เข้าอบรมโครงการ Exclusive Triathlon Training Season 2 by CIMB Preferred อาทิ นายตุลยเทพ เอื้อวิทยา หรือ ตุลย์ นักธุรกิจหนุ่มผู้พิชิตการแข่งขันไตรกีฬาระดับโลก (ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล) และ น.ส.วศินี อัคคชาติกุล หรือ แก้ม สาวสวยเจ้าของคาเฟ่สุดชิคอย่างแกรม (Gram) ซึ่งจะเข้าสู่โลกไตรกีฬาครั้งแรกด้วยการลงแข่งไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล

ส่วนผลการแข่งขันมีดังนี้​ ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน​บุคคล​ ที่​ 1​ Dane Cantwell ทำเวลาได้01:06:47​ ชม.ที่​ 2 Shane Goodhew ทำเวลาได้​ 01:10:07 ชม.​ ที่​ 3Dale Jamiesonทำเวลาได้​ 01:10:40​ ชม. ประเภทไตรกีฬาระยะสั้นบุคคล​ ที่​ 1​ ศตวรรษ​ แสงอิน ทำเวลาได้00:34:51 นาที​ ที่​ 2​ Vaughan Watkinsทำเวลาได้​ 00:35:31​ นาที​ ที่​ 3​ อำนาจ พราวเด็ง​ ทำเวลาได้00:36:19​ นาที ทวิกีฬาประเภทบุคคล​ ที่​ 1​ ชูเกียรติ​ หนองใหญ่​ ทำเวลาได้01:07:00 ชม.​ ที่​ 2​วีระชัย​ แก้วจินดา​ ทำเวลาได้​ 01:08:50​ชม.​ ที่​ 3​ พีรยศ​ กุลวิเชียร​ ทำเวลาได้​01:14:07 ชม. ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน​ประเภททีม​ ที่​ 1​ Osk Tri Team Thailand​ ทำเวลาได้​ 01:02:32​ ชม.​ ที่​ 2​ ทีม​ BCC TRI Connects ทำเวลาได้​ 01:04:18​ ชม.​ ที่​ 3​ทีม​ OSK Tri-Newbie ทำเวลาได้​ 01:14:07 ชม.