เผยกติกาไฟต์พิเศษ ฟลอยด์ ปะทะ เทนชิน – พ่อคาห์บิบท้าชนอีกรอบ

ต่อยชัวร์ ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์ จูเนียร์ ยอดมวยอเมริกันไร้พ่าย ขึ้นแถลงข่าวไฟต์พิเศากับ เทนชิน นาสึคาวะ นักมวยคิ๊กบ็อกเซอร์ ชาวญี่ปุ่นอีกรอบที่ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่การชกจะมีขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธ.ค.ที่ ไซตามะ ซูเปอร์อารีน่า

โดยกติกาจะเป็นการชกไฟต์พิเศษในรูปแบบมวยสากล ไม่มีการเตะตามที่นาสึคาวะถนัด เป็นการชกในพิกัด 147 ปอนด์ หรือ 67.7 ก.ก. 3 นาที 3 ยก ใช้นวมไรซิน 8 ออนซ์ ไม่มีการตัดสินใดๆ ไม่มีการบันทึกสถิติในรูปแบบมวยสากล หรือ เอ็มเอ็มเอ

ซึ่งเมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงประเด็นนี้ว่า ทำไมถึงไม่ให้ นาสึคาวาะ ได้ชกตามรูปแบบของตัวเอง ทำให้ฟลอยด์ ถึงกับหัวร้อนพร้อมกับตอบว่า “ไม่เอาน่า ได้โปรด ได้โปร ผมเป็นนักมวย หรือ คิ๊กบ็อกเซอร์ เราอยู่ในยิมมวย หรือ ยิมคิ๊กบ็อกซิ่ง”

