ยังดีที่ยิง 2 โมราตา พา เชลซี ทุบ ฟอเรสต์ ลิ่วเอฟเอคัพ – แชร์สนั่นยิงเผาขนยังข้ามคาน(คลิป)

อัลวาโร โมราตา กองหน้าสเปน ของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี เหมาคนเดียว 2 ประตู ช่วยให้ เชลซี เปิดบ้านเอาชนะ นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 ในศึกฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบ 3

โมราตา กองหน้าฟอร์มฝืดของเชลซี ลงเตะท่ามกลางข่าวว่าจะย้ายสลับขั้วกับ กอนซาโล อิกัวอิน ของเอซี มิลาน แต่เกมนี้ โมราตา กลับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเหมายิงทั้งสองประตูของเชลซี ลูกแรกในนาที 49 เข้าชาร์จเผาขนจากลูกเปิดของ ฮัดสัน โอดอย และ โหม่งเข้าไปอย่างสวยงามในนาที 59 จากการเปิดของ ฮัดสัน โอดอย คนเดิม

แต่ไม่วาย ยังมีลูกผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยให้เห็น แม้จะเป็นจังหวะล้ำหน้าแต่ โมราตา ยิงเผาขนระยะ 2 หลา หน้าประตูโล่งๆ ข้ามคานออกไป ซึ่งแฟนบอลแชร์คลิปดังกล่าวมากกว่าจังหวะยิงประตูได้เสียอีก

Morata How is that even possible? #CHEFOR pic.twitter.com/tdbPsV2kvu

— Dominic120594 (@Dominic120594) January 5, 2019