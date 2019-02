“พลอย วรินทร” น่องเหล็กทีมชาติไทย วิ่ง-ปั่น นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์ทวิกีฬา ที่โบนันซ่า เขาใหญ่

บริษัท โปรไบค์ จำกัด นำโดยนายนที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ ต่อยอดกิจกรรมทวิกีฬา PROBIKE DUATHON การจัดทวิกีฬาเป็นครั้งแรกด้วยรูปแบบการแข่งขันที่ผสมผสานการวิ่งและการปั่นจักรยานเข้าด้วยกัน ภายใต้โครงการ PROBIKE ADVENTURE DUATHLON Vol.1 @ โบนันซ่า เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง โบนันซ่า เขาใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก พัทธมน เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ ที่เนรมิตสถานที่ให้มีความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องสนามแข่งขันที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการวิ่ง ปั่นแบบแอดเวนเจอร์ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามและกว้างขวาง ทั้งเรื่องของสถานที่พักที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี ได้ความสนุกสนานและพักผ่อนกันได้ทั้งครอบครัว

นายนที ชัยสินธพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรไบค์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความใส่ใจด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการวิ่งที่ขยายตัวทั้งการวิ่งบนถนนทั่วไปแบบมาราธอน ,ฮาร์ฟมาราธอน ,มินิมาราธอน รวมถึงการวิ่งในเส้นทางธรรมชาติที่เรียกว่า “ Trail Running ” เป็นกิจกรรมออกกำลังกายแบบผสมผสานทั้งวิ่งและ ปั่นจักรยานก็เริ่มได้รับความสนใจ ซึ่งถ้าสามารถวิ่งอย่างถูกวิธีได้ ก็จะสร้างความสมดุลทำให้ร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้น โปรไบค์ จึงตระหนักในการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มช่องว่างให้กับผู้ใส่ใจในสุขภาพ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โปรไบค์ มีความพร้อมและสรรค์สร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ร่วมแข่งขันมากขึ้น ทั้งประเภทการแข่งขันและรุ่นการแข่งขัน และยังได้เล็งเห็นความพร้อมของพื้นที่โบนันซ่า เขาใหญ่ ที่สะท้อนสภาพภูมิประเทศโดยรอบ สามารถตอบโจทย์ในการจัดเส้นทางเพื่อแข่งขันได้อย่างสนุก ท้าทาย ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป ทั้งการวางเทรล และเส้นทางปั่นจักรยานเสือภูเขา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

พัทธมน เตชะณรงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ กล่าวว่ายินดีและ ขอขอบคุณที่ทางโปรไบค์ฯ ได้เลือกมาจัดกิจกรรมดีๆ กับทางโบนันซ่า ซึ่งเรื่องสถานที่ถือเป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของเราเช่นกัน ด้วยความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งการรองรับจำนวนผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงพื้นที่สำหรับออกแบบเส้นทางการวิ่งเทรลแบบผจญภัยท้าทายความสามารถ รวมถึงเส้นทางธรรมชาติสำหรับการปั่นจักรยานเสือภูเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพัฒนาด้านนี้มาตลอด เพราะนอกเหนือจากการเป็นโรงแรมที่พักสำหรับรองรับการพักผ่อนในวันหยุด หรือ จัดสัมมนาเอาท์ติ้งสำหรับองค์กรต่างๆ แล้ว โบนันซ่าเป็นผู้บุกเบิกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ไมว่าจะเป็นการ จัดวิ่งเทรล ,กิจกรรมแอดแวนเจอร์ รวมถึงกีฬากอล์ฟ ซึ่งเรามีสนามไว้รองรับความต้องการที่หลากหลาย และเมื่อ ทางโปรไบค์ มีเจตนาในการจัดกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม ทางโบนันซ่ายินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างประโยชน์ต่อคนในสังคม

สำหรับประเภทและรุ่นการแข่งขันแบ่งออกเป็น 8 ประเภทได้แก่ รุ่น A : โอเพ่นชาย อายุ18 ปีขึ้นไป ผู้ชนะคว้า ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล (8,000/4,000 /3,000/2,000/1,000)ตามลำดับ รุ่น B : ชาย 30-39 ปี ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล (5,000 /3,000/2,000) รุ่น C : ชาย 40-49 ปี ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัล (5,000 /3,000/2,000) รุ่น D : ชาย 50 ปี ขึ้นไป ผู้ชนะรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล (5,000 /3,000/2,000) รุ่น E : โอเพ่นหญิง อายุ18 ปีขึ้นไป ผู้ชนะรับ ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล (8,000/4,000 /3,000/2,000/1,000) รุ่น F : หญิง 35 ปีขึ้นไป ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล (5,000 /3,000/2,000) รุ่น G : Team Relay (15years and over) ทีมคู่ผลัดผสม หนึ่งคนวิ่ง+หนึ่งคนปั่น ผู้ชนะรับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล (5,000 /3,000/2,000) และ รุ่น H : 6k Duo Fun Trail Run (13 years and over)

โดยเส้นทางการแข่งขันประกอบไปด้วยการวิ่งระยะทาง 3 กม. ปั่นจักรยาน 23 กม. และวิ่งอีก 3 กม.

ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ ได้แก่รุ่น โอเพ่นหญิง ที่มีนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน คือ “พลอย” วรินทร เพ็ชรประพันธ์ ทั้งวิ่งทั้งปั่น นำแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ใช้เวลา 01:30:33 ชม.คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ อันดับที่ 2 ได้แก่ ประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ เวลา 01:36:46 ชม.อันดับที่ 3 วัชรินทร์ ทิมนิ่ม เวลา 01:37:50 ชม.

ส่วนรุ่นโอเพ่นชายแชมป์เป็นของ “เจ” จันทรบูรณ์ เกรียงชัยไพรพณา ใช้เวลาการแข่งขันทั้งหมด 01:12:19 ชม.อันดับ 2 อรรถพล อินทะจักร เวลา 01:13:00 ชม. อันดับ 3 ณัฐวุธ ศรีเนตร เวลา 01:13:54 ชม.

ส่วนการแข่งขันในรุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่นชาย 30-39 ปี อันดับ 1 สุรเชษฐ์ สิงห์จุ้ย 01:18:06 ชม. อันดับ 2 ณัฐวัฒน์ สุวรรณชาติ 01:21:17 ชม.อันดับ 3 วิทยา แรงจริง 01:22:14 ชม.รุ่นชาย 40-49 ปี อันดับ 1 ประวิทย์ วงศ์พินิจ 01:21:36 ชม. อันดับ 2 ทัศพร ยาตรา 01:22:33 ชม. อันดับ 3 สมศักดิ์ เดียดขุนทด 01:24:51 ชม.รุ่นชาย 50 ปี ขึ้นไป อันดับ 1 ฟิลิป เดอ โทรสเซล 01:24:16 ชม. อันดับ 2 สำราญ สุริยะพรหม 01:28:12 ชม.อันดับ 3 ประเวศ หงส์เสวตร 02:29:27 ชม.รุ่นหญิง 35 ปีขึ้นไป อันดับ1.พรรณนิภา ณรงค์ชัย 01:40:58 ชม. อันดับ 2 ธัญรัตน์ บุญญานุภาพพันธ์ 01:51:11 ชม. อันดับ 3 ยุพิน ศิริสวัสดิ์ 01:51:31 ชม.รุ่นคู่ผลัดผสม อันดับ1 สทิน พัฒเสมาและประจักษ์ มีแก้ว 01:17:21 ชม. อันดับ2 เฉลิมวุฒิ อาจกมล และ สิรภพ ศรปากพิง 01:18:40 ชม. อันดับ 3 พรชินราช จำรูญ และ พรชินสีห์ จำรูญ 01:19:57 ชม.

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปสามารถติดตามโครงการ “ PROBIKE DUATHLON การแข่งขันทวิกีฬา “ ผ่านทาง เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/probikeduathlon และ www.facebook.com/probike