ประวัติศาสตร์ต้องจารึก! “โฟลายัง” ควง “อาโอกิ” พร้อมทัพนักกีฬาระดับโลกแถลงข่าวศึก ONE: A NEW ERA

เมื่อช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) องค์กรกีฬาศิลปะป้องกันตัวระดับโลกที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชีย ได้จัดงานแถลงข่าวศึก ONE: A NEW ERA ขึ้นที่ The Ritz Carlton ในกรุงโตเกียว โดยงานนี้มีคู่เอกของรายการอย่าง เอดูอาร์ด “Landslide” โฟลายัง แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต ควงแขนผู้ท้าชิง ชินยะ “Tobikan Judan” อาโอกิ รวมไปถึง คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้บริหารใหญ่ของ ONE Championship ให้เกียรติเป็นประธานในงาน

นอกจากคู่เอกของรายการแล้ว ยังมีนักกีฬาระดับโลกที่มีโปรแกรมขึ้นเวทีเดียวกันนี้ตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น “The Panda” ซง จิง หนาน แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง กับผู้ท้าชิง “Unstoppable” แองเจล่า ลี ดีกรีแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง, “The Burmese Python” อ่อง ลา เอ็น ซาง แชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต กับ เคน ฮาเซงาว่า ผู้ท้าชิง, เควิน “The Silencer” เบลิงกอน แชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต กับผู้ท้าชิงระดับตำนานอย่าง บิเบียโน่ “The Flash” เฟอร์นันเดส และสุดท้ายคือสองนักกีฬาตัวท็อปที่มีคิวประเดิมสังเวียนใน ONE ครั้งแรกทั้งคู่อย่าง เดเมทริอุส “Mighty Mouse” จอห์นสัน และ เอ็ดดี้ “The Underground King” อัลบาเรซ

คุณชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและผู้บริหารใหญ่ ONE Championship กล่าวว่า “เราจะไม่ขายสิ่งที่เหมือนองค์กรอื่นๆเขาทำกัน แต่เราจะสร้างฮีโร่ที่จุดประกายความหวัง, ความแข็งแกร่ง, ความฝัน และแรงบันดาลใจ ขึ้นมาประดับโลกนี้แทน ซึ่งนี่คือแนวทางของ ONE Championship ในฐานะที่คร่ำหวอดในวงการศิลปะป้องกันตัวมายาวนาน ผมมีความต้องการให้โลกได้เห็นถึงความงดงามที่แท้จริงของศิลปะการป้องกันตัวนี้ บรรดาฮีโร่และเหล่าแชมป์โลกของเรา พวกเขาล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดให้แก่มนุษยชาติ ผมตื่นเต้นมากที่ได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นในตอนนี้ เราคือองค์กรกีฬาระดับโลกเพียงแห่งเดียวในเอเชียที่ร่วมสืบสานสมบัติชิ้นนี้ สำหรับ ONE: A NEW ERA จะเป็นการจัดแข่งขันศิลปะการป้องกันตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก”

ด้าน เอดูอาร์ด โฟลายัง แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต กล่าวว่า “พร้อมแล้วสำหรับไฟต์นี้ ผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อรายการครั้งประวัติศาสตร์นี้ ผมรู้ว่าชินยะ (อาโอกิ) ก็เตรียมตัวมาอย่างดีเช่นกัน และผมเองก็หวังได้รับฟอร์มที่ดีที่สุดจากเขาด้วย ครั้งนี้คือการรีแมตช์จากเมื่อสามปีก่อน เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ดวลกับชินยะอีกครั้ง ผมเชื่อว่าไฟต์นี้จะมันส์ระเบิด และประวัติศาสตร์จะต้องบันทึกมันไว้”

ด้าน ชินยะ อาโอกิ ผู้ท้าชิง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ ONE Championship ที่มาจัดการแข่งขันในบ้านเกิดของผม นี่คืออีกก้าวนึงของวงการศิลปะป้องกันตัวในญี่ปุ่น ผมมุ่งมั่นกับไฟต์นี้มาก ผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรับมือกับโฟลายัง สำหรับคืนวันอาทิตย์นี้ ผมมั่นใจว่าจะได้กลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้ง” ซง จิง หนาน แชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง กล่าวว่า “ฉันจะได้พบคู่ต่อกรที่แข็งแกร่งอย่าง แองเจล่า ลี แต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าจะรักษาเข็มขัดไว้ได้ วันอาทิตย์นี้ แองเจล่าและฉันจะงัดฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา ขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่ให้ฉันได้แข่งขันและโชว์ฝีมือบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ ฉันจะทำให้แฟนๆได้เห็นการแข่งขันที่จะไม่มีวันลืม”

แองเจล่า ลี แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง ผู้ท้าชิง กล่าวว่า “ฉันซ้อมเพื่อเตรียมพบกับ ซง จิง หนาน มาสักพักนึงแล้ว สไตล์ของเธอกับฉันนั้นเหมาะเจาะกันมาก เราต่างเป็นนักกีฬาที่ดุดันทั้งคู่ เข็มขัดแชมป์โลกเส้นที่สองในรุ่นสตรอว์เวต มันเป็นเหมือนความฝันที่ฉันรอมายาวนาน ขอบคุณมากสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นในญี่ปุ่น ฉันตื่นเต้นเหลือเกิน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ ประวัติศาสตร์จะบังเกิดขึ้น” อ่อง ลา เอ็น ซาง แชมป์โลก ONE รุ่นมิดเดิลเวต กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติและฝันที่เป็นจริงของผมในการได้ขึ้นเวทีที่ญี่ปุ่น ขอบคุณที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดี เคน ฮาเซงาว่า ถือเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อ ผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกับเขา นี่จะเป็นการแข่งขันที่ผู้ชมจะสนุกไปกับมันอย่างแน่นอน ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้โชว์ฝีมือต่อหน้าทุกคนสำหรับไฟต์ในวันอาทิตย์นี้”

เคน ฮาเซงาว่า ผู้ท้าชิง กล่าวว่า “ไฟต์รีแมตช์นี้สำคัญต่ออาชีพของผมมาก ปีที่แล้วผมได้ดวลกับเขาและทุ่มเททุกอย่างที่มี มาครั้งนี้ผมก็วางแผนไว้เหมือนเดิม ผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคว่ำเขาให้ได้ อ่อง ลา เอ็น ซาง คือแชมเปี้ยนที่ยอดเยี่ยม แต่วันอาทิตย์นี้โลกจะต้องช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้น” เควิน เบลิงกอน แชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต กล่าวว่า “นี่จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของผมในญี่ปุ่น ซึ่งผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มายืนอยู่ที่นี่ ผมรู้ว่าการพบกันครั้งที่สามของผมกับบิเบียโน่ (เฟอร์นันเดส) นั้นมีความสำคัญมากเพียงใด ผมฝึกซ้อมมาอย่างหนักและแฟนๆจะได้มีความสุขกับฟอร์มของผมแน่นอน มองย้อนกลับไปไฟต์ล่าสุด ทำให้ผมรู้จักเขามากขึ้น และเช่นเดียวกันกับที่เขาก็รู้ว่าผมเป็นอย่างไร ผมมองไฟต์นี้ด้วยการหวังว่าจะชนะน็อกให้ได้”

บิเบียโน่ เฟอร์นันเดส ผู้ท้าชิง กล่าวว่า “เควิน (เบลิงกอน) คือแชมป์ที่ยอดเยี่ยม เขาสมควรได้รับทุกสิ่งที่มีในตอนนี้แล้วและผมเองก็มีความสุขกับเขาด้วย แต่ผมเชื่อจริงๆว่าครั้งก่อนผมน่าเป็นฝ่ายชนะมากกว่า นี่คือครั้งที่สามระหว่างเรา ผมขอทวงเข็มขัดเส้นนั้นคืน ผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ายังเจ๋งที่สุดในโลกด้วยการกระชากแชมป์กลับมาอีกครั้ง” เอ็ดดี้ อัลบาเรซ กล่าวว่า “ผมโฟกัสกับคู่แข่ง ทิโมฟีย์ (นัสติวกิ้น) ผมเรียกร้องคู่ต่อกรที่อันตรายที่สุด และก็เป็นเขานี่เอง ผมซ้อมหนักมากสำหรับไฟต์นี้ จิตใจและร่างกายของผมพร้อมแล้ว ผมมองเห็นเข็มขัดที่เปล่งประกายอยู่ตรงนั้น นั่นคือเส้นเดียวที่ผมยังไม่เคยได้ครอบครอง อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไร เป้าหมายของผมก็คือต้องเป็นแชมป์โลก ONE Championship ให้ได้” เดเมทริอุส จอห์นสัน