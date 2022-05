สวปอ.มส.SML รุ่น 3 จัด กอล์ฟ ชิงถ้วยเกียรติยศ ผบ.ทสส.

กอล์ฟ – “บิ๊กกุ๋ย” พล.ต.อนิรุจน์ ปุกหุต ประธานจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.SML3) นำโดย “บิ๊กโอ๋” พล.ร.ท.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ,ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรสวปอ.มส.SML3 กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 (สวปอ.มส.SML3) ชิงถ้วยเกียรติยศของพลเอก เฉลิมพล ศรีสัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันอังคารที่ 31 พ.ค.ที่สนามคาสคาต้า กอล์ฟคลับ ถนนลำลูกกาคลอง 15 จ.นครนายก โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เช้า-บ่าย ตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป





วัตถุประสงค์การจัดแข่งขัน 1 หารายได้เพื่อเป็นกองทุนของ สวปอ.มส.SML3 สำหรับสนับสนุนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ 2 เป็นกองทุนสำหรับกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สวปอ.มส.SML 3 สนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์



รางวัลการแข่งขัน ประเภททีม จำนวน 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศประเภททีม 1 รางวัล (พร้อมบุคคลในทีม 4 รางวัล) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รางวัลรองชนะเลิศประเภททีม 1 รางวัล (พร้อมบุคคลในทีม 4 รางวัล) ถ้วยเกียรติยศ พลเอกศิราวุฒิ วงศ์ขันดี ผบ.สปท. ประเภทบุคคลทั่วไป มี 2 รางวัล ถ้วยเกียรติยศ พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รางวัล Overall Low Gross 1 รางวัล ,รางวัล Overall Low Net 1 รางวัล

ประเภทบุคคลจำกัด ไพลท์ ถ้วยเกียรติยศ พลโท ไฟศาล งามวงษ์วาน ผอ.วปอ.สปท. ไพลท์ A แต้มต่อ (0-12) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไพลท์ B แต้มต่อ (13-18) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไพลท์ C แต้มต่อ (19-24) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไพลท์ Lady แต้มต่อ (0-36) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โฮลอินวัน รับ TOYOTA VIOS