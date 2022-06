ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย ชุดลุยศึก วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2022 โดยก่อนหน้านี้ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย แถลงข่าวพบนักกีฬาติดเชื้อโควิด-19 ถึง 8 คน อีกทั้ง พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังตัวทำสกอร์ของทีม ซึ่งได้รับบาดเจ็บในเกมพ่าย โปแลนด์

ล่าสุดล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.65 ทางทวิตเตอร์หลักของ Volleyball World ก็ได้มีการโพสต์ภาพสาวบีมพร้อมแคปชั่น “สุขสันต์วันเกิด! Happy Birthday Pimpichaya! You’ve been incredible since day 1 & we hope to see you back on the court again. Get well soon!” โดยแปลเป็นภาษาไทยว่า สุขสันต์วันเกิด พิมพิชยา! คุณเหลือเชื่อมาก ๆ ตั้งแต่วันแรก พวกเราหวังว่าจะได้เห็นคุณกลับมาลงสนามอีกครั้ง หายเร็ว ๆ นะ

สำหรับทัพวอลเลย์บอลสาวไทย ได้รับข่าวดีเมื่อจะได้ ปิยะนุช แป้นน้อย ตัวรับอิสระทีมชาติไทย จะหายจากอาการโควิด-19 กลับมาลงสนาม รวมถึง พิมพิชยา ก๊กรัมย์ บีหลังตัวทำสกอร์ของทีม ที่เป็นตะคริวในเกมที่พบกับ โปแลนด์ จะพร้อมกลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมนัดนี้เช่นเดียวกัน