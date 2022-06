กอล์ฟไทม์ หนังสือพิมพ์กอล์ฟหนึ่งเดียวของเมืองไทย รวมทั้งสื่อดิจิตอลครบวงจร และผู้นำด้านการจัดการแข่งขันกอล์ฟอย่างมืออาชีพ ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 อย่างยิ่งใหญ่ จับมือกับ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ในซีรี่ส์ ‘Golf Time One Day Tour 2022’ ตั้งเป้ารางวัลรวมทั้งปีกว่า 2 ล้าน สนามที่ 4 ในรายการ ‘Golf Time One Day Tour presented by SEVENTH SENSE HOLDING’ ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท ที่ สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นรินทร์​ฤทธิ์​ เปรม​อภิ​วัฒโน​กุล จาก SEVENTH SENSE HOLDING มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ผลปรากฏว่า ทินกร จันทร์สมบูรณ์ นักกอล์ฟวัย 58 ปี จากกรุงเทพฯ หวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 คว้าแชมป์รับเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วน ธนกฤต สกุลลี้ คว้าถ้วยสมัครเล่นไปครอง

“โปรกร” ทินกร เผยหลังคว้าแชมป์ว่า ”ผมไม่คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์ เหลืออีก 4 หลุม โปรแบงค์ อรรถชัย ใจฉลาด ทำไป 6 อันเดอร์ฯ ผมมี 4 อันเดอร์ฯ ตีสบายๆ ขึ้นมากลายเป็นแชมป์ ดีใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่คว้าแชมป์หลังจากลงแข่งขันรายการนี้มา ผมเฉียดแชมป์ตั้งแต่สนาม 1 มาได้แชมป์สนาม 4 วันนี้ตี 7 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รายการนี้เป็นรายการที่ได้พบปะกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ และจัดการแข่งขันได้ดี ถ้ามีโอกาสมาแข่งอีกแน่นอนและอยากให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้องที่ชื่นชอบการแข่งขันมาเล่นด้วยกันนะครับ”

สำหรับอันดับสองตกเป็นของโปร ธงฤทธิ์ เชียงคอน และ โปรอรรถชัย ใจฉลาด ทำสกอร์เข้ามาเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 68

ด้าน ‘น้องพี’ ธนกฤต สกุลลี้ หนุ่มน้อยวัย 15 ปี อดีตแชมป์คลาสบี TGA ภาคกลางเมื่อปีที่ผ่านมา นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุด คว้าโทรฟี่ ปฏิมากรรม “Hand For Life” ไปครองเผยว่า ”วันนี้ดีใจมากที่โปร จัสติน พงศ์ภูมินทร์ กล้าหาญ ที่ดูแลผม ได้พามาแข่ง เป็นรายการแรกที่ได้เล่นกับโปร และดีใจมากที่ได้รับรางวัล มาแข่งรายการนี้ได้รับประสบการณ์ต่างไปจากรายการเยาวชน เพราะเราไม่มีแร้งกิ้งไปเล่นในรายการโปร มาเล่นรายการนี้ได้ออกกับโปร ได้เห็นเทคนิคของโปร การวางแผนของโปร เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด อยากให้เพื่อน ๆ นักกอล์ฟเยาวชนมาได้สัมผัสกับรายการนี้ ประสบการณ์เยอะจริง ๆครับ และคิดว่าจะมาพัฒนาตัวเองในรายการนี้อีก ตั้งเป้าอีก 3 ปี เทิร์นโปร”

สำหรับรายการต่อไปของการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ กอล์ฟไทม์ วันเดย์ ทัวร์ จะทำการแข่งขันสนาม 5 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท ณ สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ ทางหนังสือพิมพ์ กอล์ฟไทม์, www.golftime.co.th, FB : Golftimefanpage, Line Open Chat : Golftimenewspaper และ โทร. 089-674-2455

สรุปผลการแข่งขัน Golftime One Day Tour สนามที่ 4

-6 ทินกร จันทร์สมบูรณ์ 31-35-66 เงินรางวัล 30,000 บาท

-4 ธงฤทธิ์ เชียงคอน 32-36-68 เงินรางวัล 12,500 บาท

-4 อรรถชัย ใจฉลาด 34-34-68 เงินรางวัล 12,500 บาท

-2 สุธรรม ไอยศูรย์ 34-36-70 เงินรางวัล 7,583 บาท

-2 สืบโชค มหาจินดาวงศ์ 36-34-70 เงินรางวัล 7,583 บาท

-2 พจน์ ประจักษ์ธนาทร 35-35-70 เงินรางวัล 7,583 บาท

-1 นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ 36-35-71 เงินรางวัล 6,500 บาท

-1 จิรายุส กิตติวัฒนากูล 36-35-71 เงินรางวัล 6,500 บาท

E ณัฐริกา เสนสาย 37-35-72 เงินรางวัล 4,800 บาท

E กิตติศักดิ์ ลินทอง 37-35-72 เงินรางวัล 4,800 บาท

E รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล 35-37-72 เงินรางวัล 4,800 บาท

E สำราญ ทิวาลัย 37-35-72 เงินรางวัล 4,800 บาท

E ธนบดี สุจริตชัย 34-38-72 เงินรางวัล 4,800 บาท

E พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ 35-37-72 เงินรางวัล 4,800 บาท