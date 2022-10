การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา (Laguna Phuket Triathlon) สนามแข่งขันไตรกีฬาที่จัดอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เตรียมจัดเป็นปีที่ 28 ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งหลังเว้นไป 1 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยทาง ลากูน่า ภูเก็ต เตรียมพร้อมต้อนรับนักไตรกีฬากว่า 1,200 คน จาก 38 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นี้ ที่ลากูน่า ภูเก็ต กลุ่มโรงแรมรีสอร์ทครบวงจรที่ได้รับรางวัลการันตีมากมาย

การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ได้รับการขนานนามว่า “ศึกแห่งตำนาน” และได้รับความนิยมเนื่องจาก มีเส้นทางการแข่งขันสุดท้าทาย โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งแต่จุดปล่อยตัวไปจนถึง เส้นชัย อีกทั้งประเภทของการแข่งขันสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ประกอบด้วยการว่ายน้ำในทะเลอันดามันและในทะเลสาบน้ำจืดเป็นระยะทาง 1.8 กม., การปั่นจักรยานบนเส้นทางขึ้นและลงเขา 50 กม. และการวิ่งไปตามเส้นทางท้องถิ่นในภูเก็ต 12 กม.นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันในระยะทางอื่นๆ อาทิ สปรินท์ ไตรกีฬา ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กม., ปั่นจักรยาน 20 กม., วิ่ง 6 กม. และ ทวิกีฬา ประกอบด้วยวิ่ง 4 กม., ปั่นจักรยาน 50 กม., วิ่ง 12 กม. ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ทำให้จังหวัดภูเก็ตถูกกล่าวขานจากคนทั่วโลกถึงการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และได้รับรางวัลและถูกกล่าวขานในสื่อต่างประเทศมาแล้วอย่างมากมาย อาทิ ติด 1 ใน 10 อันดับไตรกีฬาว่ายน้ำ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก (The World’s Greatest Tri Swim) จากนิตยสาร 220 Triathlon ประเทศอังกฤษในปี 2563 และ รั้งอันดับที่ 5 จากทั้งหมด 10 อันดับ งานไตรกีฬาที่ดีที่สุดในโลก (Best Triathlons in the World) ซึ่งจัดอันดับโดย Let’s Do This ประเทศอังกฤษ

ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ผ่านมา การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬาได้ต้อนรับนักไตรกีฬาอาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย อาทิ คริส แม็กคอร์แมก จากออสเตรเลีย และ ยาน โฟรดีโน จากเยอรมนี สองอดีตแชมป์การแข่งขัน ไตรกีฬาคนเหล็กชิงแชมป์โลก, เบลลินดา เกรนด์เจอร์ จากประเทศออสเตรเลีย, รูดี้ ไวลด์ จากสวิสเซอร์แลนด์, คริส ลิเอโต จากสหรัฐอเมริกา สำหรับนักไตรกีฬาอาชีพที่จะเข้าร่วมงานในปีนี้ ได้แก่ ไมเคิล เรเลิร์ท จากเยอรมนี, ไรอัน คริสเตียน จากออสเตรเลีย, บาทิสต์ เนอโว่ จากฝรั่งเศส, เอ็มม่า พาลันท์จากอังกฤษ, ดิมิทรี-ลี ดุค จากออสเตรเลีย, อมีเลีย วัตกิสัน จากนิวซีแลนด์, ฮอลลี่ ลอว์เรนซ์ จากสหรัฐอเมริกา

สำหรับนักกีฬาไทยชั้นนำ อย่าง จเร เจียรนัย นักไตรกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์คนไทยของปีนี้เอาไว้ให้ได้ ส่วนอิงเก้ พราเซทโย นักไตรสาวชาวอินโดนีเซียแชมป์ประเภทหญิงในปี 2563 และเจ้าของเหรียญเงินจากการแข่งกีฬาซีเกมส์ล่าสุด จะกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์อีกครั้งในปีนี้

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อนักไตรกีฬาที่น่าจับตามองและจะมาสร้างสีสันให้กับการแข่งขันในปีนี้ได้แก่ เต๋า สมชาย เข็มกลัด ดารานักแสดงชื่อดัง, ท็อป เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ และบัวขาว สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทยชื่อดัง ซึ่งทั้งสามท่านจะเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาประเภทเดี่ยวภายใต้สังกัดสิงห์ ออลสตาร์ ไตร

ประภา เหมมินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ลากูน่า ภูเก็ต ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนในรายการไตรกีฬาที่จัดมายาวนานที่สุดในเอเชียและเป็นสปอร์ต อีเว้นท์ที่ได้ช่วยโปรโมตภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำในด้านการกีฬาของโลกมาเกือบ 30 ปี นับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ก็ได้รับความนิยมจากนักกีฬามืออาชีพและมือสมัครเล่นทุกเพศทุกวัย ด้วยการต้อนรับอันอบอุ่นจริงใจที่นักกีฬาได้รับจากชุมชนในท้องถิ่นของภูเก็ตระหว่างการแข่งขัน ยิ่งทำให้การจัดงานมีความพิเศษต่อนักกีฬาหลายๆ คน ทาง ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งตารอที่จะได้ต้อนรับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมสนุกและสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในภูเก็ตกับงานที่จะจัดขึ้นในปีนี้

นอกจากนี้ การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ยังร่วมมือกับ โครงการ ปั่น ปัน กัน ในการจัดงานปั่นจักรยานการกุศล เพื่อระดมเงินทุนแก้ปัญหาสังคมในประเทศไทย โครงการปั่นปันกัน 2566 จะเป็นการปั่นจักรยานระยะทาง 1,000 กม. ภายใน 7 วัน ซึ่งได้ร่วมกับ Taejai.com และมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม โดยงานนี้จะเป็นการสร้าง