พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพีประจำปี พ.ศ. 2565 (สนามที่ 17) “OR Thailand Grand Prix 2022” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน และมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน

การแข่งขันในครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมเป็นมูลค่า กว่า 4,048,000,000 บาท ทั้งนี้ DORNA SPORTS S.L. ได้ประกาศปฏิทินการแข่งขันโมโตจีพี ฤดูกาล 2023 โดยสนามประเทศไทยเป็นสนามที่ 18 ของฤดูกาล จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่น แนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานนโยบายผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569 โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วย 10 แผนงาน ดังนี้ 1. โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK 2. แผนธุรกิจการกีฬา (SAT Business Plan) 3. แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 4. แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลฐานข้อมูลประชากรกีฬาของชาติด้านการกีฬา (SPORT POPULATION PLATFORM) 5. โครงการพัฒนากีฬาสีขาวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPORTS BCG MODEL) 6. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับสวัสดิการบุคลากร กกท. (SAT GREAT ENGAGEMENT) 7. โครงการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ (SPORT TALENT GROUP) 8. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (SPORTS FOR LIFE) 9. แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬาสู่กีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย (SPORT MEDICAL SERVICE TO REGIONAL) 10. แผนงานยกระดับการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค (SPORT SCIENCE FOR EXCELLENCE)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้ง โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10) ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป