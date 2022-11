ได้คิวฟาดแข้งถึง 3 คู่ด้วยกัน สำหรับช่อง MONO29 หลังได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรม การแข่งขันฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เวิล์ดคัพ กาตาร์ 2022 (Fifa World Cup Qatar 2022) อย่างเป็นทางการ ยิงสดจากประเทศกาตาร์

โดยคู่แรก ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 02.00 น. กลุ่ม D ประเทศฝรั่งเศส VS ประเทสออสเตรเลีย คู่ที่สอง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคมนี้ เวลา 02.00 น. กลุ่ม C ประเทศซาอุดิอาระเบีย VS ประเทศเม็กซิโก

และคู่ที่สามรอลุ้นรอบ 16 ทีมสุดท้ายเพื่อไปปะทะแข้งกัน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคมนี้ เวลา 02.00 น.เป็นต้นไป คอหนังคอบอลห้ามพลาดความมันระดับโลกที่ช่อง MONO29 เท่านั้น