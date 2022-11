โรนัลโด เผยโฉมนาฬิกาใหม่ - คาดรูปบนหน้าปัดมาจากจังหวะโขกใส่ผีแดง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ คริสเตียโน โรนัลโด ดาวยิงชาวโปรตุกีส ออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีสโมสรต้นสังกัดอย่าง แมนฯ ยูไนเต็ด ในหลายประเด็น ก่อนที่ทีมผีแดง จะแถลงยกเลิกสัญญากับแข้งรายนี้ โดยชี้แจงว่าเป็นการตกลงของทั้งสองฝ่าย

ล่าสุดโรนัลโด ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม โดยโชว์นาฬิกาเรือนใหม่ที่เป็นการร่วมมือกับแบรนด์จาค็อบแอนด์โค ซึ่งในหน้าปัดมีรูปจังหวะที่เจ้าตัวกำลังกระโดดโหม่ง

ทั้งนี้หลังจากที่โรนัลโดได้โพสต์รูปนาฬิกาเรือนดังกล่าว ก็มีแฟนบอลจำนวนหนึ่งสังเกตว่าลายบนหน้าปัดนั้นเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นในสมัยที่เขาเล่นให้กับเรอัล มาดริด และโขกพังประตูใส่แมนฯ ยูไนเต็ด ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก เมื่อปี 2013

เช่นเดียวกับESPN FC ที่ทวีตภาพเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้เช่นกัน

Cristiano Ronaldo posted his new watch on Instagram that features 𝑻𝑯𝑨𝑻 header he scored against Manchester United.

Shortly after, it was announced that he and Manchester United are parting ways 😅 pic.twitter.com/FWsFHL8bca

— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2022