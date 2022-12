ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รายการ “เอชเอสบีซี บีดับเบิ้ล ยูเอฟ เวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ 2022” ซึ่งมีเงินรางวัลสูงที่สุด 1,500,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 54,000,000 บาท และยังเป็นรายการสุดท้ายของปีในปฎิทินของสหพันธ์แบดมินตันโลก โดยประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7- 11 ธ.ค. 65 ที่ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ล่าสุดเมื่อคืนวันที่ 5 ธ.ค.65 สหพันธ์แบดมินตันโลกได้จัดงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เพื่อต้อนรับนักกีฬา ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งมีการประกาศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี 2022 (BWF Player of the Year Awards 2022) โดยรางวัล BEST DRESSED – FEMALE (นักกีฬาแต่งกายยอดเยี่ยมหญิง) ได้แก่ ครีม บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ หญิงเดี่ยวมือ 10 ของโลก โดยในงานดังกล่าว นักแบดมินตันสาวไทย ต่างแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน เรียกได้ว่างามอย่างไทยกันเลยจริงๆ

สำหรับศึกเวิลด์ทัวร์ ไฟนอลส์ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ระดมนักแบดมินตันดาวดังของโลก ที่เก็บคะแนน สะสมโลกทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ ที่ดีที่สุดอันดับ 1-8 จากทุกประเภทในการจัดอันดับ HSBC Race to Bangkok ผ่านเข้ามาเข้าร่วมการแข่งขันแย่งชิงความเป็นหนึ่งประจำปี นอกจากนี้ยังเป็นรายการเก็บคะแนน สะสมโลกเพียงรายการเดียว ที่จัดการแข่งขัน แบบแบ่งกลุ่ม และแข่งแบบพบกันหมดในกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสนุกตื่นเต้นให้แฟนแบดมินตัน มีโอกาสได้ชมยอดฝีมือโคจรมาพบกัน