ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ Thailand Open 2023 presented by E@ (ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,375,000 บาท ที่ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุด บรรดานักเทนนิสระดับโลกได้เดินทางมาถึงเมืองหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดายาน่า ยาสเตร็มสก้า นักเทนนิสจากยูเครน วัย 22 ปี ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิส “ไทยแลนด์ โอเพ่น” ปี 2019 ที่เคยขึ้นไปเป็นมือ 21 ของโลกมาแล้ว และปัจจุบันเป็นมือ 101 ของโลก เป็นหนึ่งในนักเทนนิสระดับโลกที่เดินทางมาถึงแล้วเช่นกัน โดย ดายาน่า ยาสเตร็มสก้า ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุด พักจากการฝึกซ้อม เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหัวหิน อาทิ หมู่บ้านช้างหัวหิน เป็นต้น และยังได้โพสภาพและพิมพ์ข้อความบนเฟสบุ๊คส่วนตัวด้วยว่า Enjoyed my day off in Hua Hin nice to be back here ก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าร่วมการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ต่อไป

ด้านนักเทนนิสหญิงไทยที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ “ลักส์” ลักษิกา คำขำ, “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วเช่นกัน ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ

การแข่งขันครั้งสำคัญครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่รับการสนับสนุนจาก สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA), สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, ไอเอชจี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บี กริม, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), APG สปอร์ต เอเจนซี่, ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, กลุ่มบริษัท พราว, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ, เดอะ เลเจนด์ อารีน่า หัวหิน, สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน, สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต, บลูพอร์ต หัวหิน, อินทนิล, Sixt limousine Thailand และคอนโดมิเนียม เวหา หัวหิน