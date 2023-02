อาดิดาส เปิดตัวรองเท้าฟุตบอลรุ่นพิเศษ L10NEL M35SI เพื่อเฉลิมฉลองให้กับการเดินทางของนักเตะที่ดีที่สุดในโลก ลิโอเนล เมสซี ในวัย 35 ปี ที่เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมยังคงมุ่งหน้าสร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ของตำนานหมายเลข 10 หรือ El Diez ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

จากสไตล์การเล่นที่ยากจะหาใครมาเทียบของลิโอเนล เมสซี ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์รองเท้าฟุตบอล L10NEL M35SI ที่โดดเด่นด้วยสีสันทั้งส้ม ดำ และฟ้าอ่อน ที่ผสานรวมกับสัญลักษณ์สามแถบของอาดิดาสได้อย่างลงตัว พร้อมแต่งเติมลายเส้นกราฟิกอันสะดุดตา ที่จะทำให้เหล่าแฟนบอลหวนนึกถึงรองเท้าฟุตบอลสุดไอคอนิก อย่าง f50.6, the Messi f50 adizero ´Mirosar 10´, the Messi15, the f50 adizero Messi 370 หรือ Messi16 Spacedust

L10NEL M35SI Pack คือรองเท้าฟุตบอลรุ่นล่าสุดที่สานต่อความมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์ X Speedportal (เอ็กซ์ สปีดพอร์ทัล) เพื่อให้นักฟุตบอลทั่วโลกสามารถถ่ายทอดเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตนเองให้ทุกคนได้เห็น โดยอัปเปอร์ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีวัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 50% มอบทั้งสัมผัสนุ่มและความทนทานยามเมื่อสวมใส่ พื้นรองเท้าชั้นกลางช่วยซัพพอร์ทการเล่นความเร็วสูงให้เป็นไปได้ง่ายดาย รวมถึงพื้นรองเท้าชั้นล่างที่ได้รับการดีไซน์โครงสร้างมาเพื่อให้ผู้เล่นเปลี่ยนทิศทาง หรือเคลื่อนไหวท่าทางในสนามได้อย่างว่องไว เฉียบคมและมั่นใจ เฉกเช่นเดียวกับที่ลิโอเนล เมสซิยามโชว์ลีลาบนสนามนั่นเอง

รองเท้าฟุตบอลคอลเลกชัน L10NEL M35SI Pack รุ่น X SPEEDPORTAL MESSI.1 FG จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในราคา 8,500 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส สปอร์ต เพอร์ฟอร์แมนซ์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th, LINE Shopping: @adidasthailand , อาริ ฟุตบอล และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

