เมื่อวันที่ 17 เม.ย.66 ที่บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถาน กกท. หัวหมาก นายฮุน สะเรือน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Torch Relay of The 32nd SEA Games and The 12th ASEAN Para Games” การวิ่งคบเพลิงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12

โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ COO SEAGF Office และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย, พลตรี โอสถ ภาวิไล ประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน, พ.อ.หญิง วันดี โตสุวรรณ เลขาธกิารสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน, คณะนักกีฬาซีเกมส์, นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า กิจกรรมการวิ่งคบเพลิงและปล่อยตัวนักกีฬา “Torch Relay of The 32nd SEA Games and The 12th ASEAN Para Games” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสกระตุ้นการรับรู้ของประชาชนชาวไทย ให้ร่วมติดตามและส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนอีกด้วย และยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งสองรายการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมี กกท. ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬากีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 และการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 นักกีฬาไทยจะสร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างดีเยี่ยมต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 17 พฤษภาคม 2566 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 มิถุนายน 2566 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง T Sports 7 และสื่อออนไลน์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ Youtube T Sports 7