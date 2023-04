นักกีฬาสเก็ตบอร์ด 3 ชาติตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขัน สิงห์ สเก็ตบอร์ดสตรีทชิงแชมป์ประเทศไทย 2022 และค่ายสิงห์สเก็ต #12 รอบชิงฯ สเก็ตบอร์ดสตรีทโอเพ่น

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ PT Apichat โพสต์ข้อความเชิญชวนแฟนๆกีฬาเอ็กซ์ตรีม ร่วมชมการแข่งขัน สิงห์สเก็ตบอร์ดสตรีทชิงแชมป์ประเทศไทย 2022 และค่ายสิงห์สเก็ต #12 รอบชิงฯ สเก็ตบอร์ดสตรีทโอเพ่น ในวันที่ 30 เมษายนนี้

จากข้อความระบุว่า “เมื่อสเก็ตบอร์ดไม่ได้ถูกบรรจุโดยกำพูชา เจ้าภาพซีเกมส์ปีนี้ บิกเต้ ภูริต ภิรมย์ภัคดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย จัดแมชเดือด ทีมชาติไทย VS ฟิลิปปินส์ VS เวียดนาม ให้ชาวไทยได้มันส์กันจะจะ ใน สิงห์ สเก็ตบอร์ดสตรีทชิงแชมป์ประเทศไทย 2022 และค่ายสิงห์สเก็ต #12 รอบชิงฯ สเก็ตบอร์ดสตรีทโอเพ่น วันอาทิตย์ที่ 30 เมษ 18:00 วัดกันเต็มๆในแบบโอลิมปิค 2-5-3 และ Best Trick Jam โดยทีมชาติฟิลิปปินส์ส่งสองตัวท๊อป Renzo Mark Feliciano (@makfeliciano) และ John Flory Panugalinog (Motic Panugalinog) และเวียดนาม ส่ง No.1 Vu Tong (@whyvuwhy) ร่วมความเดือด”

Kenny Reed หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเก็ตบอร์ดไทย กล่าวว่า “โดยที่ฟิลิปปินส์ ครองตำแหน่งเจ้าเหรียญใน SEA Games ครั้งก่อน แมช นี้จึงเหมือนนัดล้างตาสำหรับนักสเก็ตทีมชาติไทย และเป็นการพรีวิวการพบกันในงานแข่ง 2 มหกรรมโอลิมปิคระดับทวีป Asian Games ในเดือนสิงหาคม ที่ประเทศจีน และ Asian Indoor & Matial Arts Games ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือน พฤศจิกายน นี้”

ด้านสุทัศน์ สิริวัฒน์ ผู้ฝึกสอนชาวไทย กล่าวว่า “ทีมชาติสเก็ตบอร์ดไทยได้ฝึกพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เพชร ณภัทร์ วิจิตรจรุง ได้ทะลุขึ้นอันดับ Top 40 ของการแข่งชิงแชมป์โลก ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับที่โปรชั้นนำของโลกแข่งขันอยู่ อย่าลืมว่าสเก็ตบอร์ดเป็นหนึ่งในกีฬาหลักที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมีนักกีฬาสเก็ตบอร์ดถึง 32 ล้านคน เฉพาะการชิงโควต้าโอลิมปิคครั้งก่อนที่ Tokyo มียอดนักสเก็ตเข้าร่วมชิงโควต้าถึงเกือบ 1600 อันดับ มาร่วม #เชียร์สเก็ตไทย และ นักสเก็ตทีมชาติฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เสาร์อาทิตย์ ที่ 29-30 เมษ นี้ ที่ สนามหัวหมาก”