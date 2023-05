ลิเวอร์พูล เปิดตัวชุดเหย้าใหม่ประจำฤดูกาล 2023-24 อย่างเป็นทางการโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุค 70

โดย ลิเวอร์พูล ประกาศผ่านเว็บไซต์สโมสรในการเปิดตัวชุดแข่งทีมเหย้าใหม่ของฤดูกาล 2023-24 ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากขุดแข่งของทีมในฤดูกาล 1973-74 ซึ่งขณะนั้นมี บิลล์ แชงคลีย์ เป็นกุนซือ

It’s here… and it’s beautiful.​

Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023