ลา กัตเซ็ตตา เดลโล สปอร์ต สื่อในอิตาลี รายงานว่า มีการนำหญ้าในสนามของอูดิเนเซ ในเกมที่ นาโปลี การันตีคว้าแชมป์ เซเรีย อา มาขายบนอีเบย์

นาโปลี เพิ่งคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอิตาลี หนแรก ในรอบ 33 ปี หลังบุกไปเสมอกับ อูดิเนเซ ในเกมนัดล่าสุด ซึ่งหลังเกมดังกล่าวได้มีแฟนบอลนาโปลี พากันบุกลงไปในสนามแข่ง และมีแฟนบอลบางส่วนได้ขุดดินและหญ้าของสนามแห่งนั้นติดมือออกมาด้วย

ขณะที่ล่าสุดสื่อในอิตาลีได้มีการเปิดเผยว่าได้มีคนนำหญ้าจากสนามอูดิเนเซในเกมดังกล่าวมาวางขายบนเว็บไซต์อย่างอีเบย์ โดยเปิดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่ 100 ยูโร หรือ ประมาณ 3,700 บาท และสามารถซื้อทันทีได้เลยในราคา 700 ยูโร หรือประมาณ 26,000 บาท

It didn’t take long for that to turn up on the auction site eBay, with a minimum €100 asking price and some going for €700.