การแข่งขัน Run Around Mini Marathon 2023 จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัท เดอะ พินพอยท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), และมูลนิธิพระคชบาล ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจ ด้วยกองทัพนักวิ่ง และการต้อนรับนักวิ่งอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีช้างมาต้อนรับนักวิ่ง มาร่วมส่งความสุข อีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครของนักวิ่ง จะถูกนำไปสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆ ในการต่อยอดทางด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดแค (บ้านอรัญญิก)

นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์” ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายชรรร ลันสุชีพ อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาการผลิตอีเว้นท์เเละการจัดการนิทรรศการเเละการประชุม และนายนนตนันท์ จันทร์ ผู้อำนวยการแข่งขัน ร่วมเปิดการแข่งขันวิ่ง Run Around Mini Marathon 2023 ภายใต้แนวคิด “เพราะเส้นทางวิ่งของทุกคนจะกลับมาเจอนั่นเจอนี่อีกครั้ง” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่างเก็บน้ำภูเขาทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็ค “Young Event Organizer 2023” ของนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์การจัดงานนิทรรศการและการประชุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ทักษะต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงาน ผ่านกระบวนการคิดและบรูณาการความรู้จากองค์ความรู้ในรายวิชา สู่การลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ได้ลงมือและทำงานในสภาพแวดล้อมจริง พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

โครงการกิจกรรม “RUN Around Mini Marathon 2023” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการออกกำลังกาย โดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ จุดเริ่มต้นที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระนครศรีอยุธยา ณ อ่างเก็บน้ำภูเขาทอง, วัดภูเขาทอง, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, วัดโพธิ์เผือก, วัดโคกพระยา, พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิม วิ่งไปชมวัดวาอาราม ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ชุมชนได้จับจ่ายใช้สอยในกิจการของชุมชน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปยังวิสาหกิจระดับจุลภาค อีกทั้งยังได้ออกกำลังกายใกล้ชิดสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความสำคัญเกี่ยวกับช้างไทย ผ่านโซเชียลช่องทางต่างๆ จากนักวิ่งที่มาวิ่งในโครงการนี้

สำหรับรูปแบบและระยะการวิ่งครั้งนี้ มี 2 ระยะ คือ Fun Run 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 11 กิโลเมตร โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพระคชบาล, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนักวิ่งทุกท่านที่มาร่วมวิ่งจะได้รับการประกันอุบัติเหตุจากธนชาตประกันภัย ดูแลด้านความปลอดภัยสูงสุด

โดยผลการแข่งขันประเภท 11 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศประเภท Speacial ได้แก่ ทรงวุฒิ อุ่นนันกาศ ทำเวลาได้ 43.42 นาที, ผู้ชนะเลิศประเภทชาย ได้แก่ อภิสิทธิ์ ณ ลำพูน ทำเวลาได้ 49.52 นาที, ผู้ชนะเลิศประเภทหญิง ได้แก่ ชนิตา หน่อใหม่ ทำเวลาได้ 52.19 นาที

นักวิ่งสามารถดูภาพบรรยากาศงานวิ่ง “Run Around Mini Marathon 2023” เพิ่มเติมได้ที่ FB : facebook.com/RunaroundMiniMarathon2023