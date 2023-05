ได้แชมป์ครบทุกรุ่นแล้วสำหรับ มวยรอบพิเศษ “แฟร์เท็กซ์ไฟท์ x ไทวัสดุ 4 แชมป์เปี้ยนทัวร์นาเม้น” ล่าสุดกับมวยหญิงคู่เด็ด รุ่น 57 กิโลกรัม ระหว่าง สาวมั่นจอมถึก “อีวา ทวินส์ฟินแลนด์” (ฟินแลนด์) ขอท้าดับมั่น “เซียร์ แฟร์เท็กซ์ ” ราชินีสาวนักชกหมัดแกร่งจากอิสราเอล ซึ่งทั้งคู่ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวัง เดินหน้าแลกอาวุธใส่กันแบบไม่ยั้ง ชนิดไม่ปล่อยให้แฟนมวยกระพริบตาตั้งแต่ยกแรกถึงยกสุดท้าย ซึ่งในยกที่ 3 สาวฟินแลนด์ “อีวา” เป็นฝ่ายสวนหมัดซ้ายใส่ “เซียร์” จนเจ็บหนัก เลือดอาบหน้า แต่ยังสู้กันต่อ

จากนั้น “อีวา” เป็นฝ่ายเดินเกมรุกรัวหมัดชุดใหญ่ใส่คู่ต่อสู้แบบไม่ยั้ง จนสิ้นเสียงระฆัง สุดท้ายเป็นสาวฟินแลนด์ “อีวา ทวินส์ฟินแลนด์” เอาชนะคะแนนสาวอิสราเอลไปได้อย่างดุเดือดคว้าเข็มขัดมวยรอบ“แฟร์เท็กซ์ไฟท์ x ไทวัสดุ 4 แชมป์เปี้ยนทัวร์นาเม้น” ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลก้อนโตจากผู้สนับสนุนและและคว้าโอกาสเป็นตัวแทน เข้าไปยืนรอเป็นผู้เข้าแข่งขันในโปรแกรมการแข่งขัน Road To ONE Thailand ที่ผู้ชนะจะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ในสังกัด ONE CHAMPIOSHIP เพื่อต่อยอดบนเวทีระดับโลกต่อไป

ทั้งนี้ยังมีมวยโปรเจคพิเศษให้คอมวยได้ติดตามอีกเพียบพบกันได้ในรายการ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ออกอากาศทางช่อง 7HD เวลา 10.00-12.00