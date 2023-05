ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) เอาใจแฟนมอเตอร์สปอร์ตสายทรหด กับรายการ RAAT Thailand Endurance International Championship 2023 ตรึง สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นเวทีเปิดฉากฤดูกาล ส่ง 7 รุ่น ลงดวลความเร็วต่อเนื่อง 7 ชั่วโมงเต็ม

เริ่มที่รุ่น Touring Car รถหมายเลข 19 จาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand ที่ขับโดย ณัฐพงศ์ ห่อทองคำ, อัครพงศ์ อัคนีนิโรธ และ กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพล โพซิชั่น ส่วนกริดที่ 2 รถหมายเลข 44 จาก Aim Motorsports ขับโดย พฤฒิรัตน์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และ สุพจน์ กสิกรรม

ส่วนกริดที่ 3 เป็นของ หมายเลข 4 จากสังกัด PTT Lubricants – V.C. Meat RPM-Nexzter โดย ขจรศักดิ์ ณ สงขลา, อัครเดช เตชะสัตยา และ ประพจน์ ชื่นวิจิตร, กริดที่ 4 หมายเลข 9 จาก Redream Team โดย ทะนง ลี้อิสระนุกุล, เอกประวัติ เพ็ชรรักษ์ และ ไชยวุฒิ์ พึ่งทอง ก่อนปิดท้ายด้วย กริดที่ 5 หมายเลข 14 จาก YK Motorsports BBR By Sunoco โดย ณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล และ เดชาธร ภู่อัครวุฒิ

หลังจาก Rolling Start หมายเลข 44 จาก Aim Motorsports ทะยานขึ้นนำ โดยมีรถหมายเลข 19 จาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand และหมายเลข 14 จาก YK Motorsports BBR By Sunoco เดินคันเร่งตามติด กระทั่งเสียตำแหน่งไปในชั่วโมงแรก อย่างไรก็ตามรุ่น Touring Car หลังจากขับเคี่ยวกันมา 7 ชั่วโมง ปรากฏว่าอันดับที่ 1 ได้แก่ หมายเลข 14 จาก YK Motorsports BBR By Sunoco ครองแชมป์ไปครองด้วยจำนวนการวิ่งทั้งหมด 207 รอบสนาม

ตามด้วยรุ่น Compact อีกหนึ่งความแกร่งที่ดุเดือด โดยเฉพาะกลุ่มหัวแถว ซึ่งมีผู้นำเป็นเจ้าของเวลาดีที่สุดจากการจับเวลารอบคัดเลือกคือ หมายเลข 93 จาก Fortron Nexzter Racing Team by Vattana MotorSport ออกสตาร์ตในกริดที่ 6 แต่สุดท้ายปลายทางผลงานยังไม่เข้าตา ทำให้หมายเลข 88 จาก TEIN TEAM THAILAND กลายเป็นผู้คว้าแชมป์อันดับ 1 รุ่น Compact ไปครอง พร้อมผลงาน Overall จบอันดับ 4 ที่จำนวน 200 รอบสนาม

ต่อเนื่องที่รุ่น Production ผลงานดีสุด ได้แก่ หมายเลข 78 จาก TEIN TEAM THAILAND คว้าชัยชนะในรุ่นไปครอง พร้อมอันดับ Overall ที่ 10 กับจำนวน 184 รอบสนาม ขณะที่รุ่น Eco หมายเลข 22 จาก Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service ซึ่งทำเวลาครองผู้นำในรุ่น นำม้วนเดียว 7 ชั่วโมง จบการแข่งขันอันดับ 1 ในรุ่น และจบ Overall ไปในอันดับ 16 ด้วยจำนวนการวิ่ง 177 รอบสนาม

ส่วนรุ่น Toyota One Make Race นำทัพด้วยรุ่น Vios ซึ่งมีชัยชนะอันดับ 1 เป็นหมายเลข 35 จาก Nexzter HGR Racing Team by VG x OTG จบ Overall อันดับ 15 จำนวน 178 รอบสนาม

ด้านผลงานของรุ่น Vios Lady อันดับ 1 ในรุ่น ได้แก่หมายเลข 49 จาก TMC-Drive68 By Woot Bang Bon3 จบงาน Overall อันดับ 19 จำนวน 175 รอบสนาม

ในส่วนของรุ่น Altis เป็นชัยชนะของ หมายเลข 81 จาก TMC-Drive68 By Woot Bang Bon3 จบ Overall อันดับ 11 จำนวน 184 รอบสนาม

ปิดท้ายด้วยรุ่น Yaris กับแชมป์รุ่นโดย หมายเลย 8 จาก Redream Team จบ Overall อันดับ 28 จำนวน 60 รอบสนาม