UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้แบบผสมสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เตรียมระเบิดศึกการต่อสู้สุดมันถึง 2 รายการในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งศึก UFC FIGHT NIGHT: HOLLOWAY VS THE KOREAN ZOMBIE ที่คู่เอกจะเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัวจะพบกับ ชาน ซุง จุง นักสู้จากเกาหลีใต้ ในวันที่ 26 สิงหาคมนี้

รวมทั้งศึก ROAD TO UFC SEASON 2 ในรอบรองชนะเลิศที่จะเฟ้นหานักสู้เอเชียเพื่อเซ็นสัญญากับ UFC โดยทั้งสองรายการจะระเบิดศึกขึ้น ณ สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้

การแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน โดยกระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ มีชีวิตชีวาของของกิจกรรมต่างๆภายในประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝัน สำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ โดย สิงคโปร์ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ UFC อยู่เป็นประจำ ไม่ต่างจาก อาบูดาบี ,ลอนดอน ,ลาสเวกัส และ นิวยอร์กซิตี้

สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT: HOLLOWAY vs. THE KOREAN ZOMBIE นับเป็นอีเว้นต์ครั้งที่ 5 ของ UFC ที่ยกพลมาระเบิดศึกกันที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการเติบโตที่โดดเด่นของ UFC ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยไฮไลท์ของศึก UFC FIGHT NIGHT: HOLLOWAY VS THE KOREAN ZOMBIE เป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวตระหว่าง แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ นักสู้อเมริกันเชื้อสายซามัววัย 31 ปี ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่อันตรายที่สุด โดยมีสถิติชนะ 24 แพ้ 7 และยังเป็นนักสู้ที่มีสถิติมากที่สุดของรุ่นเฟเธอร์เวต ณ เวลานี้ด้วยจำนวน 20 ครั้ง น็อค 10 ครั้ง แถมยังครองสถิติต่อยตัดลำตัวมากที่สุดถึง 3,366 ครั้ง

สำหรับคู่ต่อกรของ “Blessed” ในศึก UFC FIGHT NIGHT ที่สิงคโปร์ ได้แก่ ชาน ซุง จุง นักสู้ชาวเกาหลีใต้วัย 36 ปีที่มีสถิติชนะ 17 แพ้ 7 แถมยังเคยปราบนักสู้ตัวอันตรายมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แฟร้งกี้ เอ็ดการ์ ,เดนนิส เบอร์มิวเดซ และ ดัสติน พัวริเยร์ ก่อนที่จะได้ดวลกับ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ เป็นครั้งแรกในศึก UFC

นอกจากนี้อีกหนึ่งความน่าสนใจก็คือการจัดการแข่งขันในรายการ ROAD TO UFC Season 2 รอบรองชนะเลิศ โดยเป็นรายการที่เฟ้นหานักสู้จากทวีปเอเชีย 4 คนจาก 4 พิกัดรุ่นเพื่อเซ็นสัญญาเข้าสู่ UFC โดยการแข่งขันรอบแรกเพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Semifinals

เควิน ชาง รองประธานอาวุโสของ UFC และหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวถึงการจัดศึก UFC ที่สิงคโปร์ในช่วงกลางปีนี้ว่า

“เราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะจัดงานที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งสำหรับแฟนๆ ที่จงรักภักดีของเรา ณ เมืองที่มีชีวิตชีวาอย่าง สิงค์โปร์ 2 ศึกใหญ่จะถูกจัดร่วมกันเป็นครั้งแรก และมันจะถูกบันทึกใน UFC Hall Of Famers เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ กระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)”

ด้าน ออง ลิง ลี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกีฬาและสุขภาพ กระทรวงการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)” กล่าวถึงการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้ว่า

“การจัดการแข่งขัน UFC ในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นให้กับเรา ในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับกิจกรรมกีฬาและสันทนาการระดับโลกในภูมิภาค”

“เรามีความยินดีที่ได้สานต่อความสำเร็จของปีที่แล้วด้วยการแข่งขันสุดมันส์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ และเราหวังว่าจะมีนักสู้ UFC และแฟน ๆ ที่เพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สิงคโปร์ ในฐานะจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวา”

นอกจากนี้ศึก UFC FIGHT NIGHT: HOLLOWAY VS THE KOREAN ZOMBIE ยังมีการนำเสนอไวน์ชั้นนำระดับโลกอย่าง “19 Crimes” ที่ได้รับรางวัล Treasury Wine Estates โดยเป็นไวน์อย่างเป็นทางการของ UFC ในภูมิภาคเอเชีย

เจทิล อันเจม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Treasury Premium Brands กล่าวถึงการเป็นพรีเซนเตอร์ พาร์ทเนอร์กับ UFC ว่า

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ 19 Crimes ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Presenter Partner สำหรับ UFCs Singapore Fight Night เช่นเดียวกับการเฉลิมฉลอง เรื่องราวของผู้กล้าที่พร้อมจะเผชิญความท้าทาย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวัง เราจะร่วมมือกัน ทลายกรอบเดิมๆของวงการไวน์และวงการต่อสู้อย่าง MMA ต่อไป”

สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT: HOLLOWAY VS THE KOREAN ZOMBIE จะระเบิดศึกกัน ณ สังเวียน สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม คู่หลักเริ่มเวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในขณะที่ ROAD TO UFC Season 2 รอบรองชนะเลิศ จะทำการแข่งขันในวันที่ 27 สิงหาคม เริ่มคู่แรกเวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

แฟนๆ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นพรีเซลตั๋วได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์และลงทะเบียนได้ที่ https://ufc.com/singapore ขณะที่แฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามคอนเทนต์และไฟต์สำคัญของ UFC ได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com