ไค ฮาแวร์ตซ์ กองหน้าคนใหม่ของ อาร์เซนอล สโมสรจาก พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ถูกโซเชียลออกมาแซว หลังยิงพลาดเป้าทุกลูก ระหว่างเล่นชาลเลนจ์

ความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมของ อาร์เซนอล ทีมดังจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ล่าสุด ไค ฮาแวร์ตซ์ ถูกแซวหนักในโลโซเชียล หลังเจ้าตัวยิงพลาดการยิง 14 ครั้ง ในชาลเลนจ์ลูกเปิดและวอลเลย์ ระหว่างทัวร์ในช่วงงพรีซีซัน

สำหรับแข้งชาวเยอรมันรายนี้ ย้ายจากเชลซี มาอยู่กับ อาร์เซนอล ด้วยค่าตัว 65 ล้านปอนด์ ในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้

