สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ 2023 ด้วยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน), บริษัท ปทุมธานี กล๊าส อินดัสทรี จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, เซ็นทรัล กรุ๊ป, บริษัท ลีโอเนียน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท นิคอน เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, AIS PLAY,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT), บริษัท เนสทเล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท รีไซเคิลเดย์ จำกัด และสนามแบล็คเมาเท่น กอล์ฟ คลับ แบบพาร์ 72 ระยะ 6,504 หลา แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 พร้อมคิดคะแนนสะสม ไทย แอลพีจีเอ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต และคิดคะแนนสะสมอันดับโลก (วีเมนส์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง) อีกด้วย

รอบสุดท้ายสถานการณ์ลุ้นแชมป์พลิกผันเมื่อ “โปรมิ้ม” วรรษวัลย์ สังขพงษ์ นักกอล์ฟวัย 26 ปี จากกรุงเทพฯ ที่ออกสตาร์ทแต้มตามผู้นำ 4 สโตรค และเปิดเกมด้วยการเสียโบกี้ตั้งแต่หลุมแรก แต่หลังจากนั้น โปรสาวดีกรีผู้เล่นจาก เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ เร่งเครื่องทำเพิ่มอีก 7 เบอร์ดี้ รวมถึงการทำเบอร์ดี้ที่หลุมสุดท้ายที่พัตต์ในระยะ ไม่ถึง 7 ฟุต จบเกมด้วยผลงาน 6 อันเดอร์พาร์ 66 ส่งผลให้สกอร์รวมอยู่ที่ 11 อันเดอร์พาร์ 205 พลิกเกมในรอบนี้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ รับเงินรางวัล 6 แสนบาท และยังได้ครองโทรฟี่ “Fly Me To The Moon” จากศิลปะเป่าแก้ว บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย ทำขึ้นมาเป็นพิเศษเป็นถ้วยรางวัลประจำการแข่งขันรายการนี้อย่างทรงคุณค่า

นับเป็นแชมป์ที่ 2 ใน ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ ของ วรรษวัลย์ ต่อจากแชมป์แรกที่สนาม รอยัลฮิลล์ฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แชมป์เผยถึงความสำเร็จนี้ว่า “ดีใจที่ทำได้ เพราะเป็นอีกวันที่เล่นกอล์ฟด้วยความสนุก โดยไม่ได้คิดถึงผลการแข่งขันเลย ค่อยๆเก็บความมั่นใจไปเรื่อยๆ อีกอย่างในกลุ่มก็ช่วยให้กำลังใจกันตลอดการแข่งขัน”

ก่อนนี้ โปรมิ้ม เพิ่งผ่านรอบคัดเลือกสเตตแรกของ แอลพีจีเอ ทัวร์ คิวสกูล เมื่อปลายเดือนที่่ผ่านมา กล่าวต่อว่า “ช่วงนี้เริ่มมั่นใจฟอร์มการเล่นขึ้นมาเรื่อยๆ รวมถึงประสบการณ์แข่งขันจากทัวร์ต่างๆ และยังเหลืออะไรให้พัฒนาต่อไปอีก และมองว่าการแข่งขัน ไทย แอลพีจีเอ เป็นทัวร์ที่ดีในการพัฒนา และดีใจที่ตัวเองทำได้สำเร็จอีกครั้ง ขอบคุณสมาคมฯที่จัดการแข่งขันดีๆ เพื่อพัฒนานักกอล์ฟสู่ระดับสากลเช่นนี้ต่อไป”

อันดับ 2 เป็นของ ฐานิตา เมืองคำสกุล นักกอล์ฟสาววัย 24 ปีจาก ขอนแก่น ที่เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 10 อันเดอร์พาร์ 206 รับเงินรางวัล 4 แสนบาท ขณะที่ วาด แผ่วฉิมพลี สวิงวัย 28 ปี จากกรุงเทพฯ คว้าอันดับ 3 จากสกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 207 คว้าเงินรางวัล 3 แสนบาท

โดยมือ 1 ของทัวร์ เป็นของ พัชรจุฑา คงกระพันธ์ นักกอล์ฟวัย 31 ปีจากขอนแก่น จบรายนี้ด้วยสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 208 คว้าอันดับ 4 รับเงินรางวัล 240,000 บาท ในฤดูกาลนี้กับการแข่งขัน ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ จากการแข่งขันทั้งสิ้น 8 รายการ โดยคว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น 2 รายการจากการแข่งขันรายการ สิงห์-บีจีซี คลาสสิค ที่สนามพานอราม่าฯ ในต้นเดือนพฤษภาคม และ รายการ ไทย แอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามรอยัล กอล์ฟ หัวหิน เมื่อเดือนกรกฏาคม จบอันดับ 2 ทั้งสิ้น 1 รายการ อันดับ 3 ทั้งสิ้น 2 รายการ คว้าอันดับ 10 ร่วมอีก 2 รายการ ทำเงินรางวัลสะสมรวม 1,035,304 บาท

ด้าน อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ สวิงสมัครเล่นสาวทีมชาติไทยวัย 14 ปีจากเลย จบด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 คว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุด รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ด้านรางวัลตีดีประจำวัน รับกิ๊ฟวอยเชอร์มูลค่า 12,000 บาทจาก บริษัทลีโอเนียน (ประเทศไทย) จำกัด จากทั้ง 3 วัน โดยรอบแรกเป็นของ หยู-จู เฉิน (ไต้หวัน) จากสกอร์ 5 อันเดอร์พาร์ 67 รอบที่ 2 เป็นของ ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์, สรัลพล เกตุสุวรรณ, พีรดา ปิดดอน และ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (สมัครเล่น) จากสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 67 รอบที่ 3 วรรษวัลย์ สังขพงษ์ และ ษมาพร แข็งขันธ์ จากสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 66 ด้านรางวัลตีไกลที่หลุม 18 เป็นของ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ระยะ 277 หลา ขณะที่รางวัลโฮลอินวันที่หลุม 14 เป็นของ พีรดา ปิดดอน จากเหล็ก 5 ระยะ 165 หลา รับเงินรางวัล 100,000 บาท จากบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด

ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี พร้อมด้วย คุณนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ และ มร.แฮรอล เอลิสัน ผู้จัดการทั่วไปสนามแบล็คเมาน์เท่น กอล์ฟ คลับ ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬา โดย นายกฤษดา กล่าวถึงการแข่งขันว่า “ขอบคุณทุกๆการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ การกีฬาแห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ รวมถึงภาคเอกชน ปีนี้นับว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง เพราะเป็นปีแรกที่ทัวร์เรามีการคิดคะแนนสะสมอันดับโลก ซึ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อีกทั้งยังได้ร่วมกับทาง ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ ในการร่วมจัดแข่งขันร่วมกัน ถือว่าเป็นการยกมาตรฐานให้ก้าวไปสู่ระดับสากล ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ในทุกรายการ รวมถึงนักกีฬาที่คว้ารางวัลต่างๆด้วย”

จบการแข่งขันใน ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ ประจำปี 2023 อันดับเงินรางวัลสะสม ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ใน 5 อันดับแรกมีดังนี้ อันดับ 1 พัชรจุฑา คงกระพันธ์ (1,035,304 บาท) อันดับ 2 วรรษวัลย์ สังขพงษ์ (846,820 บาท) อันดับ 3 ฐานิตา เมืองคำสกุล (645,504 บาท) อันดับ 4 พรรณรายณ์ มีสมอรรถ (633,066.67 บาท) และ อันดับ 5 บุษบากร สุขพันธ์ (574,867.33 บาท)