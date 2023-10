เอปอน ประเทศไทย เอาใจคนรักกอล์ฟแบบจัดเต็ม จัดงาน EPON TRUNK SHOW มีทติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ยกทีม Epon Japan นักฟิตติ้งกอล์ฟในตำนานเยือนช็อปไทย

เอปอน ประเทศไทย โดย เดอะ กอล์ฟ คราฟต์ เอาใจคนรักกอล์ฟแบบจัดเต็ม จัดงาน EPON TRUNK SHOW มีทติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ยกทีม Epon Japan นักฟิตติ้งกอล์ฟในตำนานเยือนช็อปเรือธงในไทย พร้อมเปิดตัว SHIN PUTTER ไม้กอล์ฟรุ่นใหม่สุดปัง ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่นักกอล์ฟยุคนี้ต้องมี

ครั้งแรกกับการจัดเอ็กซ์คลูซีฟมีทตี้งในประเทศไทย ที่แฟนกอล์ฟจะได้กระทบไหล่ทีม Epon Japan แบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์กอล์ฟด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับโลก โดยบินตรงลัดฟ้าจากญี่ปุ่นมาเยี่ยม Flagship store ในประเทศไทย ที่ The Golf Craft โครงการ C Ekkamai สุขุมวิท 63 ภายในงาน Epon Trunk Show โดยสาวกกอล์ฟชาวไทย จะได้พบกับทีมผู้บริหาร ได้แก่ ไทชิ วาตาเบะ ประธาน Endo Manufacturing and EPON GOLF, ชิทาโร่ เอ็นโดะ (Shintaro Endo) กรรมการบริหาร Endo Manufacturing และกรรมการผู้จัดการ EPON GOLF และ ชิยูอิชิโร่ เนโมโตะ (Shyuichiro Nemoto) ผู้อำนวยการภายนอก Endo Manufacturing

นอกจากจะได้พบกับทีม Epon Japan อย่างใกล้ชิดแล้ว ทาง Epon Thailand ยังได้เปิดตัว SHIN PUTTER ไม้กอล์ฟพัตเตอร์รุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างสวยงามประณีต เน้นไปที่การเสริมความรู้สึก ในขณะที่ยังคงรายละเอียดที่ดีที่สุดไว้จนถึงหน่วย 0.1 มม. เพื่อให้รูปทรงมีรายละเอียดที่แม่นยำ ผลิตโดยช่างโลหะญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์สูง เหมาะกับผู้เล่นที่มีส่วนโค้งที่แข็งแรงในจังหวะพัตต์

ภายในงานยังจัดเต็มให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ Exclusive Club Fitting กับสรินทร์ สุทธิภิรมย์รัก หรือ คิง Epon Thailand Clib Fiiter นักฟิตติ้งกอล์ฟ Club Maker Class A ที่มั่นใจได้ในงานฟิตติ้งคุณภาพกับห้อง Golf Simulator หรือห้องวิเคราะห์วงสวิงที่ทันสมัยที่สุดในการวิเคราะห์วงสวิงและอุปกรณ์ของนักกอล์ฟแต่ละคน เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกหัวไม้ ใบเหล็ก ก้าน และกริพ เพื่อให้นักกอล์ฟมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปรับเข้ากับตัวเองมากที่สุด ส่งผลให้หน้าเหล็กสามารถเข้าปะทะลูกกอล์ฟได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งใน Epon Philosophy Concept และยังสามารถวิเคราะห์เรื่องการพัตต์ด้วย Putting Analysis ให้กับท่านนักกอลฟ์ที่สนใจอีกด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Epon Golf ทาง Epon Thailand นําเข้าเพื่อจําหน่ายครบทุกแบบทุกรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของนักกอล์ฟทุกเพศทุกวัยและทุกระดับฝีมือ โดยทาง Epon Golf ได้ทําการวิจัยและออกแบบอุปกรณ์แต่ละรุ่นและผลิตด้วยวัสดุ คุณภาพสูงที่มีความประณีตที่สุดอีกด้วย

พลาดไม่ได้ EPON TRUNK SHOW วันที่ 9-11 ต.ค. ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น. ที่โชว์รูม เอปอน ประเทศไทย โครงการ C Ekkamai สุขุมวิท 63 รับจำนวนจำกัด 10 ท่านต่อวันเท่านั้น พร้อมรับสิทธิพิเศษที่หน้าร้านได้มากมาย สำรองเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่โทร. 02 020 2069 หรือ Line: @thegolfcraft