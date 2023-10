สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2024” (Run For Better City 2024) ตอน ChilDrenCare ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (The Children’s Hospital Foundation)

นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า โครงการ “วิ่งสร้างเมือง” (Run For Better City 2024) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 คณะกรรมการจัดงานวิ่งสร้างเมือง เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่ควรได้รับการดูแลทั้งในแง่สุขภาวะที่ดีและจิตใจ เด็กและเยาวชนนั้นคือจุดเริ่มต้นของพลเมือง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การดูแลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเมืองก็จะดีตาม การจัดงานในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชิล-เด่น-แคร์” (ChilDrenCare) และจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในปีนี้ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (The Children’s Hospital Foundation)

นายเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ หรือ “เกี๊ยง วงเฉลียง” ที่ปรึกษาประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า แนวความคิดการจัดงานในปีนี้เริ่มต้นจากวัตถุประสงค์ของงานในปีนี้ที่มุ่งเน้นไปที่การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดเป็นชื่องานในปีที่ 7 ว่า ChilDrenCare หรือในชื่อไทยว่า ชิล-เด่น-แคร์ ซึ่งเป็นการนำเอกลักษณ์ของงานวิ่งสร้างเมืองที่จัดเป็น Fun Run เพื่อให้นักวิ่งมาร่วมงานกันแบบสบายๆ หรือชิลๆ ได้สนุกกับการออกแบบองค์ประกอบของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละปี และทุกครั้งที่จัดงานก็จะความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเมืองและสังคมเสมอ

นายประกิต พนานุรัตน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายสมิตร โอบายะวาทย์ ที่ปรึกษาประธานการจัดงานฯ และอดีตนายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงาน“วิ่งสร้างเมือง 2024” ในปีนี้มีความพิเศษ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี วันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “เกื้อกูล กล่อมเกลา เก้าสิบปี” ทั้งนี้ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะฯ มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์กิตติคุณเลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตคณบดี และอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง” ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านอย่างยั่งยืน “GREEN & CLEAN CITY” โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อก้าวเข้ามาในพื้นที่ภายในย่านของจุฬาฯ แล้วจะรู้สึกได้ถึงพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่น การมีต้นไม้ใหญ่นั้นสามารถที่จะเก็บกักคาร์บอนได้ในปริมาณมหาศาลซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดี

สำหรับรูปแบบกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 04.30 น. ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร, ระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร บัตรราคา 800 บาท โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, เหรียญที่ระลึก ฟรี! สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ ที่สมัครร่วมกับนักวิ่ง (ผู้ปกครอง) รับฟรี เสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง และชุดอาหารสำหรับเด็ก (จำนวนจำกัด 90 คน)

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2024” สามารถสมัครผ่านทาง https://race.thai.run/r4bc2024

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @R4BC และ Facebook: วิ่งสร้างเมือง