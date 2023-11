กลุ่มกองเชียร์ฟุตบอล ที่เรียกตัวเองว่า “อุลตร้าไทยแลนด์” โพสต์ข้อความผ่านเพจ Ultras Thailand จวกกฎของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี ว่าจำกัดเสรีภาพการเชียร์ของแฟนบอล

กลุ่มกองเชียร์ที่เรียกตัวเองว่า อุลตร้าไทยแลนด์ เป็นกลุ่มแฟนบอลที่ถูกดำเนินคดี หลังก่อเหตุจุดพลุแฟลร์ ระหว่างการชมฟุตบอลทีมชาติไทย จนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถูกปรับเงินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงมีส่วนร่วมในหลายเหตุการณ์ จนมีแฟนบอลบางส่วนต้องออกมาห้ามปรามให้ยุติการกระทำดังกล่าว เนื่องจากกลัวว่าประเทศไทยจะถูกลงโทษสูงสุดนั่นคือการแบน

ล่าสุดกลุ่ม อุลตร้าไทยแลนด์ เคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยเป็นการวิจารณ์กฎของ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี ว่าตั้งกฎขึ้นมากีดกันการเชียร์ฟุตบอลอย่างเสรี พร้อมระบุว่า ปฎิบัติต่อพวกตนเหมือนเป็น อาชญากร

จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “เสรีภาพในการเชียร์กำลังถูกคุกคาม ผ่านกฏเกณฑ์ต่างๆ ดูเหมือนว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้การเชียร์มากขึ้น และ มากขึ้น ตั้งแต่ปี 2012 เราสู้กับ กฏส้นตีนของ AFC มาตลอด มันไม่ใช่แค่เรื่อง Pyro show แต่มันพยายามแทรกซึมมา “กีดกัน” เราจาก การเชียร์อย่างเสรีภาพ ในทุกๆมิติ ห้ามนู้นนี่นั่น ปฏิบัติต่อพวกเราเหมือนเป็น “อาชญากร ” ตามจิกกัดพวกเราทั้งในสนามและ นอกสนาม รวมถึงการใช้ “กฏหมายนอกสนาม” มาเล่นงาน ดำเนินคดีต่างๆนานา”

“มาถึงวันนี้ การกระทำเหล่านั้นก็ยังคงดำเนินอยู่ และมีท่าทีว่า มันจะเดินทางไปในทิศทางที่เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ เราในฐานะ “กองเชียร์” คนหนึ่ง มันเป็นเรื่องที่เราควรแสดงให้ฝ่ายที่พยายามควบคุม ได้รู้ว่า พวกเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆ ที่จะมาคุกคามเสรีภาพแห่งการเชียร์ มันเป็นเรื่องของการปกป้องจิตวิญญาณของตนเอง ทั้งในแง่ของ ปัจเจกบุคคล หรือ องคาพยพ ที่ใหญ่ขึ้นไป”

“ผมกลับแปลกใจที่มี “กองเชียร์” บางคน บางกลุ่ม หาได้ปกป้องจิตวิญญาณ และ เสรีภาพในการเชียร์ของตนเองเลย ถึงกับไปยอมก้มหัวให้กฏส้นตีน ให้เขาสั่งคุณว่า “คุณทำอะไรได้บ้าง” ขยายความให้ชัดๆไปอีกก็คือ “คุณสามารถเชียร์บอลแบบไหนได้บ้าง และ ห้ามเชียร์แบบไหนบ้าง” มันช่างน่าสมเพชจริงๆ”

“AFC ไม่ใช่กองเชียร์ แน่นอนว่าพวกมันไม่ได้มีความเข้าใจวัฒนธรรมการเชียร์ใดใดทั้งสิ้น สิ่งที่พวกแม่งต้องการคือ “แฟนบอลเชื่องๆจำนวนมาก” ที่เข้าสนามมาดูบอล ดูโฆษณา อุดหนุนสินค้า อาหารที่สามารถนำเข้าไปกินในสนามได้ มูลค่าลิขสิทธิ์ ผลประโยชน์ของพวกมันเอง…ดูบอลจบ พวกมึงก็ไสหัวกลับบ้านไป “คุณเป็นกองเชียร์แบบไหนกัน ?” “เชื่อง หรือ ไม่เชื่อง ?” หากเสรีภาพต้องขออนุญาตจากใครซักคนก่อน มันยังจะเรียกตัวเองว่า “ เสรีภาพ “ ได้อย่างไรกัน Regulations are kill’in you not me !!!”