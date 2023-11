“โปรมายด์” ตรีฉัฏ จีนกลับ นักกอล์ฟสาวไทยวัย 28 ปี เบิ้ลรางวัลแห่งความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟ เลดี้ส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ ด้วยการ คว้าตำแหน่งนักกอล์ฟมือหนึ่งของเลดี้ส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ (Race to Costa Del Sol) และรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลดี้ส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ (LET Rookie of the Year) ในฤดูกาล 2023 หลังจบการแข่งขันแมตช์ปิดฤดูกาลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ตรีฉัฏ จบการแข่งขันรายการ อันดาลูเซีย คอสกา เดลโซ โอเพ่น เดอ เอสปันญ่า ในอันดับ 55 แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เธอมีคะแนนสะสมในฤดูกาลนี้ เข้ามาเป็นอันดับ 1 ที่ 1,966.52 คะแนน จากการแข่งขัน 24 รายการ โปรมายด์ เป็นนักกอล์ฟไทยคนที่ 2 ในรอบ 3 ปี ล่าสุดที่คว้ารางวัลนี้หลังจาก #อาฒยา ฐิติกุล เพิ่งจะคว้าทั้งสองรางวัลดังกล่าวเมื่อปี 2021

โปรมายด์ เผยว่า ขอบคุณครอบครัว และ ทีมงานที่ทำงานหนักตลอดปี เดิมตั้งเป้าแค่การคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีให้ได้ แต่วันนี้ได้มาถึง 2 รางวัลถือว่าเป็นความสำเร็จมากๆสำหรับฤดูกาลนี้