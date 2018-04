“โรเมโอ”ลูกเบ๊กแฮมหันเอาดีตีเทนนิสแทนฟุตบอล-“วอซเนียกกี้”ลงคอร์ตซ้อมให้

ขอไม่เดินตามรอยคุณพ่อ โรเมโอ เบ๊กแฮม ลูกชายคนที่สองวัย 15 ปีของเดวิด เบ๊กแฮม ตำนานนักเตะทีมชาติอังกฤษ, แมนฯยู และ เรอัล มาดริด เบนเข็มไปเอาดีในการเล่นเทนนิสและล่าสุดเพิ่งจะโพสต์วิดิโอการฝึกซ้อมกับ แคโรไลน์ วอซเนียกกี้ นักหวดสาวมือ 2 ของโลกหมาด และก่อนหน้านี้เคยซ้อมกับแอนดี้ เมอร์เรย์ และ กริกอร์ ดิมิตรอฟ นักเทนนิสแถวหน้าของโลกฝ่ายชายมาแล้ว

เดวิด เบ๊กแฮม เคยให้สัมภาษณ์ว่าใจแทบสลาย เมื่อโรเมโอ ไม่ขอเล่นฟุตบอลต่อ และล่าสุดโรเมโอ ค้นพบเส้นทางใหม่ด้วยการเล่นเทนนิสในสหรัฐอเมริกา โดยมีโอกาสได้ฝึกซ้อมกับนักเทนนิสระดับโลกหลายคน และล่าสุดโรเมโอ โพสต์ในไอจีเป็นการตีเทนนิสกับ วอซเนียกกี้ ได้อย่างสูสีทีเดียว

Romeo Beckham shows off tennis talent as he takes part in hit with World No 2 Wozniacki https://t.co/DVnpbyRHxl pic.twitter.com/1Wi1LFuOUF

— MailOnline Sport (@MailSport) April 2, 2018