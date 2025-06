คิปโชเก ยอดนักวิ่งระยะไกลชาวเคนยา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.

เอเลียด คิปโชเก ยอดนักวิ่งระยะไกลชาวเคนยา เคยได้มาร่วมแข่งขันรายการอเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน เมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว โดยวิ่งในระยะทาง 10 ก.ม. ซึ่งในวันดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขันด้วย

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. เจ้าของเหรียญทองวิ่งมาราธอนโอลิมปิกเกมส์ 2016 และ 2020 ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กของตัวเองเพื่อร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินี

“เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฉันได้รับเกียรติให้เข้าร่วมวิ่งมาราธอน Amazing Thailand Marathon Bangkok ระยะ 10K เคียงข้างสมเด็จพระราชินีสุทิดา เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำที่ได้ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งของกรุงเทพฯ”

“ขอทรงโปรดรับคำถวายพระพรวันพระราชสมภพ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2025 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และมีการเฉลิมฉลองที่ยอดเยี่ยมต่อไป”

Last December, I had the honor of running the Amazing Thailand Marathon Bangkok 10K alongside Her Majesty Queen Suthida. It was a memorable experience, passing many of Bangkok’s iconic landmarks and royal facilities.

Please accept my warmest birthday wishes for June 3rd, 2025. I wish you continued health, happiness, and a wonderful celebration.

สำหรับคิปโชเกเป็นนักวิ่งทางไกลอาชีพชาวเคนยาเคยคว้าเหรียญทองมาราธอนในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 และ 2020 นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิติโลกของการวิ่งมาราธอนในรายการเบอร์ลินมาราธอน 2022 ด้วยเวลา 2.01.09 ชั่วโมง จนกระทั่งเคลวิน คิปทุม นักวิ่งทางไกลอาชีพชาวเคนยาทำลายสถิติของเขาด้วยเวลา 2.00.35 ชั่วโมงในรายการชิคาโกมาราธอน 2023 คิปโชเกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักวิ่งมาราธอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด