“ไฮเซ่นส์” ร่วมกับ “กกท.” จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชน ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2025 HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2025 สานฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาตนเอง ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต

มิส.คลาร่า ชาง (Clara Chang) ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคอาเซียน (appointed as General Manager of ASEAN Region) บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะประธานจัดงาน ร่วมกับ นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เป็นประธาน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เยาวชน ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2025 HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2025 และ จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขัน

ร่วมด้วย ผู้บริหารจาก กกท., ผู้บริหารพันธมิตรทางธุรกิจ, ตั้ม-ธนบูรณ์ เกษารัตน์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย ตลอดจนผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ที่ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.

สำหรับการแข่งขันรายการนี้ ไฮเซ่นส์ (Hisense) แบรนด์ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก ในฐานะ Official Partner (ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์) กับ FIFA Club World Cup 2025 (ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2025) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมจัดโครงการนี้ ซึ่งเป็น การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 32 ทีม ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์.ใน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2568 ที่สนามฟุตบอล 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ มุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพทั้งร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ พร้อมจุดประกายฝันก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก ตั้ม-ธนบูรณ์ เกษารัตน์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่มาร่วมบอกเล่าถึงเส้นทางการฝ่าฟันกว่าจะได้มาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ เเละเปิดมุมมองเพื่อสานฝันและจุดประกายให้กับเยาวชนในครั้งนี้

มิส.คลาร่า ชาง (Clara Chang) ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคอาเซียน (appointed as General Manager of ASEAN Region) บริษัท ไฮเซ่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไฮเซ่นส์ Hisense ในฐานะ Official Partner ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับ FIFA Club World Cup 2025 ฟีฟ่า เวิลด์ คัพ 2025 ให้ความสำคัญกับ ESG (อีเอสจี) คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างต้นแบบองค์กรยั่งยืน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม จาก Green factory, recycle materials, การประหยัดพลังงาน ผ่านสินค้าภาย ใต้ Customer Oriented Technology และ Extreme Quality และส่งเสริมการสร้างสรรค์สังคม รวมถึงมองการสร้างอนาคตที่ดีผ่านการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน”

“จากวิสัยทัศน์ของเรา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่า และการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลตามแนวคิด ESG ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมสร้างต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ และส่งเสริมเยาวชนในกีฬาฟุตบอล”

“สำหรับ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2025 เป็นหนึ่งในโครงการ ESG ที่ตั้งใจจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยด้านกีฬา และเป็นเวทีสำคัญในการแสดงความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงเงินรางวัล อย่างยิ่งใหญ่ การแข่งขันจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2568 โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่ 3, แมตช์ VIP (วีไอพี) และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ”

ด้าน นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวว่า “ในนามของ กกท. ขอชื่นชมและขอบคุณ Hisense ในฐานะ Official Partner ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับ FIFA Club World Cup 2025 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ 2025 ที่ได้ให้ความสำคัญกับ ESG (อีเอสจี)ทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาเสมอมา และล่าสุด คือ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2025 ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2025 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ชิงแชมป์เยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง กกท. ยินดีให้การสนับสนุน โดยเปิดให้ใช้สนามแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากล ตลอดทั้ง 4 วัน พร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และช่วยจุดประกายความฝันให้น้องๆ เยาวชนที่รักกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาตนเอง ก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต”

โครงการ HISENSE FOOTBALL YOUTH CUP SPONSORSHIP 2025 ไฮเซ่นส์ ฟุตบอล ยูธ คัพ สปอนเซอร์ชิพ 2025 เป็นการแข่งขัน ประเภทฟุตบอลนักเรียน 7 คน ยุวชนและเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี โดยได้เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 32 โรงเรียน จัดการแข่งขันทั้งหมด 4 วัน โดยรอบแรก เป็นการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม จำนวน 8 กลุ่ม ตั้งแต่รอบ 16 ทีม แข่งแบบแพ้คัดออก เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมห้องโสตทัศนูปกรณ์จาก บริษัท ไฮเช่นส์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด (ตามรูปแบบของบริษัทฯ)

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 20,000 บาท

– รางวัสรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 10,000 บาท

– รางวัลรองขนะเลิศลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล บำรุงทีม 5,000 บาท

– รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมMVP ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลดาวซัลโว ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลท็อปแอสซิส ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท