ชลบุรี เอฟซี ประกาศปล่อยตัว ยศกร บูรพา กองหน้าดาวรุ่งของทีมร่วมทัพฮั่วกัง ยูไนเต็ด ในเอสลีก สิงคโปร์ ด้วยสัญญายืมตัว ส่อเค้าอดช่วยไทยล่าเหรียญทองซีเกมส์

“ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัว ยศกร บูรพา ดาวเตะดีกรีทีมชาติไทย ให้ย้ายไปร่วมทีมฮั่วกัง ยูไนเต็ด สโมสรในศึกเอสลีก ประเทศสิงคโปร์ ด้วยสัญญายืมตัว เป็นระยะเวลา 1 ฤดูกาล

การย้ายทีมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะได้มีโอกาสในการลงสนามที่ต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนประสบการณ์การค้าแข้งในต่างประเทศ ซึ่งชลบุรีเชื่อมั่นว่า ยศกร บูรพา จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับต้นสังกัดใหม่ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่า เพื่อกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับชลบุรีในอนาคต

จากการปล่อยยศกรไปร่วมทีมในเอสลีก สิงคโปร์ ทำให้มีโอกาสสูงยศกรจะไม่ได้ร่วมเล่นทีมชาติไทย ในการลุ้นเหรียญทองฟุตบอลชายในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ช่วงปลายปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์ไม่ได้ฟีฟ่าเดย์ ดังนั้นสโมสรมีสิทธิ์ไม่ปล่อยตัวผู้เล่นมาร่วมทีมชาติไทย

