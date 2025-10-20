แจ็คสัน กุนซือใหญ่คนใหม่ปราสาทสายฟ้า กร้าวบุรีรัมย์พร้อมดวลเมลเบิร์น ซิตี้ ศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท รอบลีกสเตต นัดที่ 3 ที่เมืองออสซี่
ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท รอบลีกสเตจ เกมที่ 3 “ปราสาทสายฟ้า”บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อันดับ 7 ที่มี 3 คะแนน มีคิวออกไปเยือนเมลเบิร์น ซิตี้ ทีมแกร่งจากเอลีก ลีกสูงสุดของประเทศออสเตรเลีย ทีมอันดับสุดท้าย ที่ยังไม่มีคะแนน จากการลงสนาม 2 นัดเท่ากัน โดยจะฟาดแข้งกันวันที่ 21 ต.ค. ที่เมลเบิร์น เรคแทงกูลาร์ สเตเดียม เวลา 14.45 น. ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube : BG Sports
ล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. ที่ห้องแถลงข่าวเมลเบิร์น เรคแทงกูลาร์ สเตเดียม ได้มีการแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันโดย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มี มาร์ค แจ็คสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนป้ายแดง ของกองทัพปราสาทสายฟ้า ที่เคยคุมทีมดังในดินแดนจิงโจ้ อย่างสโมสรเซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส พร้อมด้วย เคอร์ติส กู๊ด ปราการหลัง ดีกรีอดีตทีมชาติออสเตรเลีย ที่เติบโตมาจากทีมเมลเบิร์น ซิตี้ เข้าร่วมแถลงข่าว
กุนซือบุรีรัมย์ กล่าวว่า “รู้สึกค่อนข้างแปลกแต่ตื่นเต้นมากสำหรับผม ได้มาทำงานกับสโมสรใหม่ และเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมใหญ่ในประเทศไทย ทีมให้การต้อนรับผมดีมาก ทั้งสต๊าฟ และนักเตะทุกคนให้ความร่วมมือ เข้าใจแนวทางที่เราต้องการจะเล่น ผมรู้สึกว่าเราพร้อมสำหรับเกมนี้แล้ว เราต้องการชัยชนะเพื่อกลับมามีลุ้นเข้ารอบ ความคาดหวังมีอยู่เสมอทั้งจากสโมสรและจากของผมเอง แต่ผมมองว่าความกดดันคือสิ่งที่ดีทำให้เรามุ่งมั่นมากขึ้น เราได้ซ้อม และปรับระบบให้เข้าที่มากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าลูกทีมของผมพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้”
ผู้สื่อข่าวถามถึงคู่แข่งอย่างเมลเบิร์น ซิตี้ ที่กุนซือป้ายแดงปราสาทสายฟ้าเผยว่า “ผมรู้จักพวกเขาดีกว่าทีมอื่นๆ เพราะเคยอยู่ที่นี่มา 2 ปี ผมกับเคอร์ติส กู๊ด พูดคุยกันบ่อยเกี่ยวกับแนวทางของพวกเขา แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องโฟกัสที่ทีมของเราเอง เราศึกษาพวกเขาไว้บ้างแล้ว แต่เราจะเน้นการเล่นในสไตล์ของบุรีรัมย์ และพยายามแสดงแนวทางของเราในสนามให้ทุกคนได้เน ไม่ว่าจะเป็นเกมเหย้า หรือเกมเยือน”
การมารับงานต่อจาก ออสมาร์ ลอสส์ ที่พาทีมคว้า 4 แชมป์ มีความกดดันมากแค่ไหน กุนซือชาวอังกฤษ เผยว่า “สโมสรใหญ่ย่อมมีความกดดันอยู่แล้ว แต่ผมมองว่าความกดดันเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราต้องโฟกัส และพัฒนาตลอดเวลา ผมเข้าใจสิ่งนี้ดี และพร้อมรับมือกับมัน การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติของฟุตบอล สิ่งสำคัญคือเราต้องปรับตัวให้เร็ว และทำให้ทีมกลับมาชนะอีกครั้ง ผมเคารพในสิ่งที่ทีมเคยทำได้ และจะค่อยๆ ใส่แนวทางการทำทีมของผมอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับนักเตะ”
นอกจากนี้สื่อยังถามย้อนไปถึงการคุมทีมเก่าอย่างสโมสรเซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส และการต้องลาจากทีม กุนซือปราสาทสายฟ้า ร่ายยาวว่า “ผมมีช่วงเวลาที่ดีมากที่นั่น และจะจดจำไว้เสมอ แต่ผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมที่เราจะเดินไปต่อสู่ความท้าทายใหม่ ที่ๆ มีสิ่งที่ดึงดูดผมมากกว่า ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้ง ผมอยากเดินไปข้างหน้า และโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังสร้างที่บุรีรัมย์ ฟุตบอลคือการเรียนรู้ไม่มีหยุด ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น หรือโค้ช ทุกครั้งที่ผ่านการแข่งขันคุณจะได้อะไรใหม่เสมอ ผมได้เรียนรู้มากมายจากช่วงเวลาที่คุมทีมเซ็นทรัล โคสต์ มาริเนอร์ส โดยเฉพาะในเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท เมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ผมรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่าสไตล์การทำทีมของผมคืออะไร และการได้ทำงานกับนักเตะที่มีคุณภาพสูงแบบบุรีรัมย์ คือโอกาสที่ดีมากๆ ในการนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้”
ส่วน เคอร์ติส กู๊ด เปิดเผยก่อนเกมถึงการต้องมาเยือนถิ่นเก่าว่า “รู้สึกแปลกที่ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้ง แต่ในฐานะคู่แข่งของเมลเบิร์น ซิตี้ ที่นี่เองผมยังรู้จักนักเตะ และทีมงานสต๊าฟโค้ชหลายคนเป็นอย่างดี มันจะเป็นเกมที่พิเศษมากๆ แน่นอน ตัวผมเองตั้งตารอที่จะได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งในสนามในเกมพรุ่งนี้ ซึ่งผมดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ ที่รู้จักเหล่านี้พัฒนา และได้โอกาสลงเล่น ตัวอย่างเช่น แม็กซ์ คาปูโต กองหน้าเบอร์ 17 วัย 20 ปี ตอนผมอยู่ที่นั่นเขายังซ้อมกับทีมระดับเยาวชนอยู่เลย แต่ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็นตัวหลักให้ทีมแล้ว ถือว่าพัฒนาเร็วมาก”
“ส่วนเกมการแข่งขันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าการเล่นของทีมของเมลเบิร์น ซิตี้ จะเน้นเกมรับ และครองบอลเหนียวแน่น ผมคิดว่าพวกเขาจะทำให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากสำหรับเรา แต่อย่างไรก็ดีผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ดวลกับพวกเขาอีกครั้ง”
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นยังสอบถามถึงการถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งทศวรรษของ PFA คุณคิดว่าลีกออสเตรเลีย จะสร้าง และรักษานักเตะอย่างคุณขึ้นมาได้อย่างไร กู๊ด เผยว่า “คำถามนี้ตอบยาก ผมอยู่ที่นี่มาหกปีเต็ม เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมาก เราประสบความสำเร็จทุกอย่าง แต่ผมรู้สึกว่าอยากลองออกไปหาประสบการณ์ใหม่เหมือนที่นักเตะหลายคนทำ การมาที่ไทยเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ผมไม่เสียใจเลย เพราะได้เรียนรู้ และสนุกกับการเล่นฟุตบอลในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไป”
สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก อีลิท ลีกสเตจ 2 เกมที่ผ่านมา ของทั้ง 2 ทีม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เอาชนะ ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม 2-1 และไปพ่าย เอฟซี โซล 0-3 มี 3 คะแนน ส่วน มลเบิร์น ซิตี้ เปิดบ้านแพ้ ซานเฟรซเซ ฮิโรชิมา 0-2 และไปพ่าย วิสเซล โกเบ 0-1 ยังไม่มีคะแนน