ปลดฟ้าผ่า สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทาง มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ หลังแนวทางทำทีมไม่ตรงกัน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทางกับ มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ หลังแนวทางการทำงาน และ แนวทางการทำทีมที่ไม่ตรงกับ สมาคมฯ จากการพิจารณา ติดตาม และ ประเมิน โดยฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
คณะบริหารด้านฝ่ายเทคนิคของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ นำโดย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ , ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ และ เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ ทำการประชุมร่วมกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ที่ที่ทำการสมาคมฯ วันที่ 21 ต.ค. ก่อนแจ้งเรื่องการยุติสัญญากับ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น ด้วยสาเหตุของปัญหา แนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึก เมื่อเดือน ธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ มาซาทาดะ อิชิอิ ในความมุ่งมั่น และ ทุ่มเท ในการยกระดับทีมชาติไทย ตลอดช่วงระยะเวลาในการคุมทีม รวมถึง ขออวยพรให้ มาซาทาดะ อิชิอิ และ ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทั้งหมด ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางหลังจากนี้
สำหรับ การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่คนใหม่ ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ จะมีการคัดเลือก และ พิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อความต่อเนื่องในการทำทีม ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 เริ่มจากเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. และไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พ.ย.