สมาคมบอล เผย 7 เหตุผลหลัก มาซาทาดะ อิชิอิ ไม่ได้ไปต่อกับทัพช้างศึก หนึ่งในนั้นมีไม่ยอมฟังคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคทีมชาติ

สมาคมบอล ประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น พ้นตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดใหญ่ แม้ว่าจะยังเหลือเกมในเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก อีก 2 แมตช์

โดยเหตุผลหลักที่สมาคมฟุตบอลไทยสั่งปลดในครั้งนี้มีทั้งหมด 7 ข้อด้วยกัน

1.พาทีมชาติไทย ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก รอบ 2 เพราะลูกได้แพ้จีน ทั้งที่เกมสุดท้ายได้เล่นที่ราชมังพบกับสิงคโปร์

2.ทีมชาติไทยพลาดแชมป์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน 2024 และแพ้เวียดนาม ทั้งไป-กลับ ในรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงการแพ้ฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี

3.พลาดโอกาสการป้องกันแชมป์คิงส์ คัพ 2025 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจน

4.ไม่ได้เลือกนักกีฬาที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน อย่างแท้จริง แต่เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเดิมๆ แม้จะไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามให้ต้นสังกัด และไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด

5.รูปแบบการฝึกซ้อมแบบเดิมๆ จนทำให้นักเตะขาดความกระหาย ทั้งในการฝึกซ้อม รวมทั้งการเล่นที่ไม่มิติในเกมรุกที่หลากหลาย

6.อิชิอิ พา ทีมชาติไทย เปิดบ้านชนะ ศรีลังกา 1-0 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจ ก่อนจะออกไปแพ้เติร์กเมนิสถาน 1-3 ทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ค่อนข้างลำบาก ทั้งที่ควรจะทำได้ดีกว่าการต้องไปลุ้นสองนัดสุดท้าย

7.อิชิอิไม่ให้ความสนใจคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ ทั้ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ จนทำให้แนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกัน นำมาซึ่งผลการประเมินของฝ่ายเทคนิค ภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนธ.ค.2023 มีสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อเดือน

