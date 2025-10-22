“หนูแหวน” อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ นักแบดมินตันดาวรุ่งชาวไทย ดีกรีแชมป์เยาวชนโลกคนล่าสุด โพสต์ข้อความขอบคุณทุกฝ่าย ระบุขอยึดวินัยเป็นที่ตั้งเพื่อสร้างผลงานต่อไป

ในการแข่งขันแบดมินตันบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หรือรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย อัญพัชร์ เอาชนะ ทานวี ชาร์มา ตัวเต็งจากอินเดีย 2 เกมรวด 15-7, 15-12 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นแชมป์โลกแบดมินตันเยาวชนรายที่ 3 ของไทย ต่อจาก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ และ “พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์

โดย หนูแหวน อัญพัชร์ โพสต์ข้อความร่ายยาวขอบคุณทุกฝ่าย พร้อมเน้นย้ำเรื่องของวินัย ว่าเป็นส่วนสำคัญทำให้เจ้าตัวประสบความสำเร็จในการแข่งขันนี้

“ทุกรางวัลมีความสำคัญและมีคุณค่าทางจิตใจเสมอ บางสิ่งต้องใช้เวลาสร้าง…และเมื่อเวลาผ่านไป
คุณค่าและความอดทนอย่างมีวินัยจะเผยออกมาเอง บางครั้งมันก็ใช้เวลา“เป็น 10 ปี” เพื่อจะ ”มี 1 ครั้งที่เปลี่ยนชีวิตของคุณ”

ขอขอบคุณ_สารตั้งต้น + ต้นแบบที่ดี+พี่ๆที่น่ารัก ขอบคุณทีมผู้บริหาร อาปุก พี่เป้ พี่อาร์ท โค้ชเชืย พี่หลิว พี่อลิส และรวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอนทุกๆคนของทีมโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดทุกคนถือว่าเป็นกลไกหลักสำคัญของทีม และ รวมถึงพี่ๆทุกคนที่ร่วมฝึกซ้อมด้วยกันในทุกๆวัน ทุกคนทุกฝ่ายถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญของทีมและตัวนักกีฬาในการพัฒนานักกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศของทีมค่ะ

ขอขอบคุณ_ลมใต้ปีก เพราะเราคือทีมโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด นักจิตวิทยาอาจารย์ปลาที่ดูแล Mindset เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬา พี่ฝ้าย พี่แก้ม พี่ผ้า พี่เบ้น นักโภชนาการที่ใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการกิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี_กับทุกๆโอกาสที่มอบให้

ขอขอบคุณ ตัวแทนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในการดูแล นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตลอดการแข่งขัน รายการเยาวชนโลกในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่หนุ่ม ผู้จัดการทีม และรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาทุกๆคนของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ไปทำหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดีมากๆค่ะ

วินัยไม่ใช่แค่การบังคับตัวเองให้อดทนแต่มันคือการทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำแล้วก็ตามคือการตื่นขึ้นมาเพื่อพาตัวเองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่หยุดพรสวรรค์อาจพาคุณเริ่มต้นแต่_วินัยจะพาคุณไปสุดทางคนบางคนเกิดมาพร้อมความสามารถแต่คนที่ไปได้ไกล… คือคนที่ “ซ้อมแม้วันที่ไม่อยากซ้อม”

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุคแต่มันคือผลลัพธ์ของความทุ่มเท วันแล้ววันเล่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแค่ “ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ”… ก็เพียงพอแล้ว_ จงมุ่งมั่นและตั้งใจให้สมกับที่โค้ชและทีมงานคุณภาพที่ดูแลและใส่ใจทุ่มเทเพื่อคุณเพราะเมื่อเรามีวินัยในตัวเองเกือบทุกสิ่งก็เป็นไปได้จริง ๆ”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

ด่วน วรภัค ประกาศลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ เดินหน้าฟ้องทุกคดี
6

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
7

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
8

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
9

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
10

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 