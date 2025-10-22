“หนูแหวน” อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ นักแบดมินตันดาวรุ่งชาวไทย ดีกรีแชมป์เยาวชนโลกคนล่าสุด โพสต์ข้อความขอบคุณทุกฝ่าย ระบุขอยึดวินัยเป็นที่ตั้งเพื่อสร้างผลงานต่อไป
ในการแข่งขันแบดมินตันบีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ หรือรายการเยาวชนชิงแชมป์โลก 2025 ที่เมืองกูวาฮาติ ประเทศอินเดีย อัญพัชร์ เอาชนะ ทานวี ชาร์มา ตัวเต็งจากอินเดีย 2 เกมรวด 15-7, 15-12 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นแชมป์โลกแบดมินตันเยาวชนรายที่ 3 ของไทย ต่อจาก “เมย์” รัชนก อินทนนท์ และ “พิ้งค์” พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
โดย หนูแหวน อัญพัชร์ โพสต์ข้อความร่ายยาวขอบคุณทุกฝ่าย พร้อมเน้นย้ำเรื่องของวินัย ว่าเป็นส่วนสำคัญทำให้เจ้าตัวประสบความสำเร็จในการแข่งขันนี้
“ทุกรางวัลมีความสำคัญและมีคุณค่าทางจิตใจเสมอ บางสิ่งต้องใช้เวลาสร้าง…และเมื่อเวลาผ่านไป
คุณค่าและความอดทนอย่างมีวินัยจะเผยออกมาเอง บางครั้งมันก็ใช้เวลา“เป็น 10 ปี” เพื่อจะ ”มี 1 ครั้งที่เปลี่ยนชีวิตของคุณ”
ขอขอบคุณ_สารตั้งต้น + ต้นแบบที่ดี+พี่ๆที่น่ารัก ขอบคุณทีมผู้บริหาร อาปุก พี่เป้ พี่อาร์ท โค้ชเชืย พี่หลิว พี่อลิส และรวมถึงโค้ชผู้ฝึกสอนทุกๆคนของทีมโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดทุกคนถือว่าเป็นกลไกหลักสำคัญของทีม และ รวมถึงพี่ๆทุกคนที่ร่วมฝึกซ้อมด้วยกันในทุกๆวัน ทุกคนทุกฝ่ายถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญของทีมและตัวนักกีฬาในการพัฒนานักกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศของทีมค่ะ
ขอขอบคุณ_ลมใต้ปีก เพราะเราคือทีมโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด นักจิตวิทยาอาจารย์ปลาที่ดูแล Mindset เป็นอย่างดี นักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬา พี่ฝ้าย พี่แก้ม พี่ผ้า พี่เบ้น นักโภชนาการที่ใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการกิน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี_กับทุกๆโอกาสที่มอบให้
ขอขอบคุณ ตัวแทนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในการดูแล นักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตลอดการแข่งขัน รายการเยาวชนโลกในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่หนุ่ม ผู้จัดการทีม และรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาทุกๆคนของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ไปทำหน้าที่ในการดูแลนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างดีมากๆค่ะ
วินัยไม่ใช่แค่การบังคับตัวเองให้อดทนแต่มันคือการทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำแล้วก็ตามคือการตื่นขึ้นมาเพื่อพาตัวเองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่หยุดพรสวรรค์อาจพาคุณเริ่มต้นแต่_วินัยจะพาคุณไปสุดทางคนบางคนเกิดมาพร้อมความสามารถแต่คนที่ไปได้ไกล… คือคนที่ “ซ้อมแม้วันที่ไม่อยากซ้อม”
ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องฟลุคแต่มันคือผลลัพธ์ของความทุ่มเท วันแล้ววันเล่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแค่ “ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ”… ก็เพียงพอแล้ว_ จงมุ่งมั่นและตั้งใจให้สมกับที่โค้ชและทีมงานคุณภาพที่ดูแลและใส่ใจทุ่มเทเพื่อคุณเพราะเมื่อเรามีวินัยในตัวเองเกือบทุกสิ่งก็เป็นไปได้จริง ๆ”