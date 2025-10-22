แฟลกฟุตบอล บุกหนิงโปลุยศึกเอเชีย-โอเชียเนีย ทีมชายลั่นป้องกันแชมป์ ทีมหญิงหวังตั๋วชิงแชมป์โลก มั่นใจเป็นกีฬาประเภททีมแรกของไทยที่ได้ลุยโอลิมปิกในรอบ 50 ปี

แฟลกฟุตบอล
นักกีฬาแฟลกฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิง รวมทั้งสต๊าฟโค้ชได้ออกเดินทางไปแข่งขันแฟลกฟุตบอลเอเชีย-โอเชียเนีย แชมเปี้ยนชิพส์ 2025 ที่เมืองหนิงโป ประเทศจีน ด้วยสานการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบิน FD496 โดยมีนายพีรพัชร์ รวิรุจิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแฟลกฟุตบอลแห่งประเทศไทย มาส่งและให้โอวาท ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม โดยผลงานเมื่อปี 2 ปีที่แล้ว ทีมชายไทยได้แชมป์มาครอง ส่วนทีมหญิงได้อันดับ 5

นายพีรพัชร์กล่าวว่า นักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมานาน 5 เดือน มีความพร้อมพอสมควร มีผลงานที่ดีจากการแข่งขันมาก่อนหน้านี้หลายรายการ สำหรับรายการนี้เป็นการชิงแชมป์ระหว่างชาติจากเอเชียและโอเชียเนีย เชื่อมั่นว่าทีมชายจะต้องติด 1 ใน 3 ส่วนทีมหญิงตั้งเป้าที่อันดับ 5 ก็น่าพอใจ แต่ยังคาดหวังว่าจะติดอันดับ 1-3 ได้ เพื่อได้สิทธิไปแข่งขันชิงศึกชิงแชมป์โลก ในปีหน้า เชื่อมั่นว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมของไทยที่ได้สิทธิไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ เป็นทีมแรกในรอบ 50 ปี เพราะในโอลิมปิก 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มีการบรรจุแฟลกฟุตบอลชิงชัยด้วย

นายธีรวุฒิ สุวรรณรัตนมณี ผู้ฝึกสอนทีมชาย กล่าวว่า ทีมชุดนี้เป็นทีมผสมระหว่างแชมป์ 2 ปีที่แล้ว กับสายเลือดใหม่ ยังเชื่อมั่นว่าจะป้องกันแชมป์ได้ ถึงแม้จะต้องเจอกับญี่ปุ่นที่ฝีมือสูสีกัน ส่วนตัวมั่นใจว่าทีมชายไทยมีลุ้นถึงแชมป์

รายชื่อนักกีฬามีดังนี้ ทีมชาย ณัฐธัญ จุลวัชระพงศ์, พุฒิพงศ์ พันธนะวรพิน, พิทยา สราญเลิศ, เควิน เนปาล,
พัทธดนย์ อัศรัสกร, ชิษ์ณุพงศ์ พรศรีวิลาศ, ณัฐภัทร์ จันทรโรจน์วานิช, ปณัย เกตุแก้ว, กรปภพ วัธนเวคิน, แดเรียส จิระสานต์, วุฒิกร หาญวงศ์ไพบูลย์, อริยธัช ธนะรัตน์สรณ์ มีธีรวุฒิ สุวรรณรัตนมณี เป็นผู้ฝึกสอน

ทีมหญิง วิภาดา เกตานิรุจน์, จิรนันท์ อุดมดี, อาทิตยา งามเสมอ, อิรวดี มาครีส, ณัฐนันท์ แสงวรรณ์ลอย, รัสยา แก้วจังหวัด, สาลินี ตั้งพงศ์ไพบูลย์, ชนันธร พลายเพ็ชร, มทินา พุ่มเพ็ชร์, ชมพูนุช ภิญโญสโมสร, ศิศิรา ครุจิตร, ธนัชชา รุ่งโรจน์ มี อนาวิน ตั้งพงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้ฝึกสอน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
2

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568
4

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
5

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
6

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
7

ด่วน วรภัค ประกาศลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ เดินหน้าฟ้องทุกคดี
8

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
9

อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ
10

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท