อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย เผยมุ่งมั่นเต็มที่กับการยกระดับลูกหนังไทย หวังว่ากุนซือคนใหม่จะมีความคิดเดียวกัน พร้อมขอบคุณทุกกำลัง ยืนยันยังทำหน้าที่โค้ชต่อไป
หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยกเลิกสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ โค้ชชาวญี่ปุ่น ในการทำหน้าที่กุนซือใหญ่ทีมชาติไทย โดยต่อมา J-doradic ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจอิชิอิในอินสตาแกรม และอิชิอิได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่า
“ผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อย ผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผม และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปเช่นกัน”
ขณะเดียวกันอิชิอิยังโพสต์ข้อความถึงทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตัวเอง หลังจากกลายเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทย ด้วยข้อความว่า
ขอบคุณมากสำหรับข้อความทั้งหมดที่ผมได้รับในครั้งนี้ ผมยังคงมีความปรารถนาที่จะทำงานเป็นโค้ช ดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะเป็นโค้ชในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ
ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถทำงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้อีกต่อไป แต่ผมยังคงสนับสนุนทีมชาติไทยต่อไป “เช่นเดียวกับพวกคุณทุกคน”