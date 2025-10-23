อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย เผยมุ่งมั่นเต็มที่กับการยกระดับลูกหนังไทย หวังว่ากุนซือคนใหม่จะมีความคิดเดียวกัน พร้อมขอบคุณทุกกำลัง ยืนยันยังทำหน้าที่โค้ชต่อไป

หลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศยกเลิกสัญญากับ มาซาทาดะ อิชิอิ โค้ชชาวญี่ปุ่น ในการทำหน้าที่กุนซือใหญ่ทีมชาติไทย โดยต่อมา J-doradic ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจอิชิอิในอินสตาแกรม และอิชิอิได้เข้าไปตอบคอมเมนต์ว่า

“ผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อย ผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผม และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปเช่นกัน”⁣

ขณะเดียวกันอิชิอิยังโพสต์ข้อความถึงทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ตัวเอง หลังจากกลายเป็นอดีตกุนซือทีมชาติไทย ด้วยข้อความว่า

ขอบคุณมากสำหรับข้อความทั้งหมดที่ผมได้รับในครั้งนี้ ผมยังคงมีความปรารถนาที่จะทำงานเป็นโค้ช ดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะเป็นโค้ชในประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ

ถึงแม้ว่าผมจะไม่สามารถทำงานเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้อีกต่อไป แต่ผมยังคงสนับสนุนทีมชาติไทยต่อไป “เช่นเดียวกับพวกคุณทุกคน”

