ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ และ อธิคุณ แสนตา ได้รับเกียรติให้เป็นคนถือธงชาติไทย นำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียน ยูธ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน
เมื่อช่วงดึกวันที่ 22 ต.ค. ร้อยเอกหญิงชนาธิป ซ้อนขำ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วย นางสาวธันยพร พฤกษากร รองหัวหน้าคณะฯ นำทัพนักกีฬาเยาวชนไทยเข้าร่วม ขบวนพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขัน ที่ Exhibition World Bahrain ประเทศบาห์เรน
บรรยากาศภายในพิธีเปิดเป็นไปอย่าง ยิ่งใหญ่ สวยงาม และเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ โดยมีนักกีฬาจากนานาประเทศทั่วเอเชียเข้าร่วมอย่างคึกคัก สะท้อนถึงมิตรภาพและความสามัคคีของเยาวชนในทวีปเอเชีย
ในโอกาสนี้ นางสาวณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ นักกีฬาจากกีฬาเทควันโด และเด็กชายอธิคุณ แสนตา นักกีฬาจากกีฬาจักรยาน ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ ผู้ถือธงชาติไทย นำหน้าคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุดและเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ