แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ประตูชัยจากลูกโทษที่จุดโทษของ มูห์เซน อัล กาสซานี ช่วยให้เปิดบ้านเฉือนชนะไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส เกมเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ทู 2025-26 เมื่อ 23 ต.ค. ที่ทรู บีจี สเตเดียม เกมนัดที่ 3 กลุ่มจี “แข้งเทพ”ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส ตัวแทนจากสิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้แบงค็อกมีสถิติชนะ 1 แพ้ 1 ส่วนไลออน ซิตี้ ชนะ 1 เสมอ 1

แมตช์นี้ทั้งสองทีมเปิดหน้าสู้กันอย่างสนุก ต่างฝ่ายต่างมีจังหวะลุ้นสกอร์อย่างต่อเนื่อง นาทีที่ 12 เจ้าบ้านได้ลุ้นจากลูกโทษที่จุดโทษ แต่ว่า ริไชโร ซิฟโควิช ยิงพลาดทำให้แบงค็อกพลาดประตูขึ้นนำ

อย่างไรก็ตามในครึ่งเวลาหลัง นาที 62 ฮาริส ฮารุน ทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกจากสนาม ก่อนที่ มูห์เซ็น อัล กาสซานี จะรับหน้าที่สังหารจุดโทษในนาที 64 พาแข้งเทพเปิดบ้านเฉือนชนะไลออน ซิตี้ เซเลอร์ส หวุดหวิด 1-0

จากผลงานนัดนี้ทำให้แบงค็อกเก็บเพิ่มเป็น 6 คะแนนจากการลงสนาม 3 นัด ขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูง ตามหลังเปอร์ซิบ บันดุง จากอินโดนีเซียน ที่รั้งจ่าฝูงอยู่เพียงแต้มเดียว โอกาสเข้ารอบต่อไปเริ่มเปิดกว้าง

