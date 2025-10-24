ศึกเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก รายการ จีเอสบี – ไอทีเอฟ จูเนียร์ส เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 เจ 60 สัปดาห์ที่ 1 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568 มีพิธีมอบรางวัลประเภทคู่ โดย นายกฤตชัย เนยโอชา กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานฝ่ายผู้ตัดสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธฤตา หงษ์หยก ผนึกกำลังกับ เฉิน ชิง อิง จากไต้หวัน ในฐานะคู่มือวาง 1 ของรายการ ช่วยกันหวดเอาชนะ ปารมี ทัดแก้ว กับ ศรร์วิศา กุลพิศาลรัศม์ คู่มือวาง 5 จากไทยเช่นกัน ได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-4
ธฤตา กับ เฉิน ชิง อิง ได้ครองแชมป์หญิงคู่ พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 11.25 คะแนน ส่วน ปารมี กับ ศรร์วิศา ได้รองแชมป์หญิงคู่ ได้คนละ 6.75 คะแนน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ธรรม์ พันธราธร กับ ริว โกฏิกุล คู่มือวาง 3 ปราชัยให้แก่ ราฟาเลนติโน่ อาลีดา คอสต้า กับ เอ็ม มูเรสซี่ มูโคริบ คู่มือวาง 4 จากอินโดนีเซีย 0-2 เซต 4-6 และ 5-7 ทำให้ ธรรม์ กับ ริว ได้รองแชมป์ ได้คะแนน คนละ 6.75 คะแนน ส่วนคู่อินโดนีเซีย ได้ครองแชมป์ ได้คนละ 11.25 คะแนน
ทางด้านชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ ธรรม์ พันธราธร มือวาง 4 พ่ายให้แก่ ราฟาเลนติโน อาลีดา คอสตา มือวาง 5 จากอินโดนีเซีย 1-2 เซต 7-5, 1-6 และ 2-6 ได้ 18 คะแนนเป็นรางวัลปลอบใจ ในขณะที่ ราฟาเลนติโน อาลีดา คอสตา เข้าไปชิงฯ กับ หวง เจียน มือวาง 6 จากจีน ที่ตัดเชือกชนะ ฮาร์ อาบีร์ เซคอน มือวาง 1 จากออสเตรเลีย 2-0 เซต 7-6(3),6-0
หญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เอมิลี่ เฉิน มือวาง 5 จากออสเตรเลีย ชนะ จาง ป๋อเจีย มือวาง 2 จากจีน 2-0 เซต 6-2, 6-3 ส่งผลให้ เอมิลี่ ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับ เฉิน ชิง อิง มือวาง 1 จากไต้หวัน ที่ตัดเชือกชนะ หยวน ชิฉิง จากจีน 2-0 เซต 6-3, 6-4