เอราวัณ การ์นิเยร์ ดาวเตะทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ตัดสินใจย้ายจาก โอลิมปิก ลียง มาร่วมทีม ล็องส์ ทีมร่วมลีกเอิง อย่างเป็นทางการแล้ว

แข้งวัย 19 ปี อยู่ในรั้วอคาเดมีของทัพโอแอล ตั้งแต่ปี 2019 และมีโกาสขึ้นมาเล่นให้กับทีมสำรอง และซ้อมกับทีมชุดใหญ่ รวมถึงติดทีมชาติไทย รุ่นไม่เกิน 23 ปี ชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชีย 2024 โดยเจ้าตัว จรดปากกาเซ็นสัญญากับ ล็องส์ ยาวถึงปี 2027 และจะลงเล่นให้กับทีมสำรอง ที่อยู่ในระดับดิวิชั่น 6

ขณะที่อนาคตของเจ้าตัวในทัพช้างศึก รุ่นไม่เกิน 23 ปี เนื่องจากอาการบาดเจ็บ รวมถึงระยะเวลาการแข่งขันฟุตบอลชายใน ซีเกมส์ 2025 ไม่ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ นั่นจะทำให้ “โค้ชวัง”ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล กุนซือทีมชาติไทย รุ่นไม่เกิน 23 ปี ยังไม่เรียกติดทีมในเวลานี้ ขณะที่ในเวทีชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ในปีหน้ายังต้องลุ้น

