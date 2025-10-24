การท่าเรือ เอฟซี ยังแกร่งในบ้านตัวเองแม้ว่าจะต้องเจอกับเมือทอง ยูไนเต็ด คู่ปรับเก่า แต่ยังเป็นฝ่ายเฉือนชนะคว้า 3 แต้มสำคัญศึกไทยลีก
ฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) 2025-26 เมื่อ 24 ต.ค. ที่แพท สเตเดียม “สิงห์เจ้าท่า”การท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านรับมือคู่ปรับตลอดกาลอย่าง “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด
เกมนี้ทั้งสองทีมต่างเปิดรุกแลกกันอย่างสนุกท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุแพท สเตเดียม แต่ว่ากลับมีเพียงประตูเดียวจากการโหม่งของ ลูคัส โตคันตินส์ ในนาที 80 ช่วยให้การท่าเรือเป็นฝ่ายเฉือนเมืองทองหวุดหวิด 1-0 เก็บ 3 แต้มในบ้านตัวเองได้สำเร็จ