ชลบุรี เอฟซี ต้องเล่นถึง 120 นาที แต่ว่าเอาชนะโปลิศ เทโร ไม่ได้ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษก่อนแพ้คาบ้านเป็นทีมเดียวจากไทยลีก 1 ที่ตกรอบแรก
ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ รอบแรก (64 ทีม) เมื่อ 29 ต.ค. ที่ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม “ฉลามชล”ชลบุรี เอฟซี ตัวแทนจากไทยลีก 1 เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “มังกรโล่เงิน”โปลิศ เทโร เอฟซี จากไทยลีก 2
เกมนี้แม้ว่าเจ้าบ้านชลบุรีจะเล่นในลีกสูงกว่า แต่ว่าเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาทำให้รูปเกมไม่ได้เหนือกว่าโปลิศ เทโร เท่าไหร่นัก โอกาสประตูแทบนับครั้งได้ ขณะที่ทีมเยือนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนทำให้พยายามเล่นให้รัดกุมเอาไว้ก่อน
แม้ว่าท้ายเกมจะเหลือผู้เล่นเพียง 10 คน แต่ว่าทีมเยือนยังเน้นความแน่นอนไม่ผลีผลามสร้างเกมรุกเข้าใส่จนสุดท้ายครบ 90 นาทีทำอะไรกันไม่ได้ต้องต่อเวลาพิเศษ เข้าสู่นาที 120 สันติภาพ จันทร์หง่อม ยิงฟรีคิกให้ให้เจ้าบ้านขึ้นนำ 1-0 แต่ว่าหลังจากเอาบอลมาเขี่ย ฤทธิเดช เพ็ญสวัสดิ์ ยิงให้ทีมเยือนตีเสมอ 1-1 ในนาที 121 ต้องตัดสินหาทีมเข้ารอบด้วยการดวลจุดโทษ
ผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าโปลิศ เทโร เป็นฝ่ายชนะ 4-2 สกอร์รวม 5-3 ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้าย และส่งให้ชลบุรีเป็นทีมจากไทยลีก 1 ที่กระเด็นตกรอบแรก
ส่วนผลคู่อื่น รอบ 64 ทีม
– ลพบุรี ซิตี้ แพ้ ราชบุรี เอฟซี 2-3
– สมุย ยูไนเต็ด ชนะ สระแก้ว บ้านแก่ง 2-0
– สี่แคว ซิตี้ แพ้ ปัตตานี เอฟซี 0-1
– สุราษฎร์ธานี ซิตี้ แพ้ ลำพูน วอริเออร์ 1-4
– ธนบุรี ฟอเรสต์ แพ้ หนองบัว พิชญ เอฟซี 0-7
– บูรพา ยูไนเต็ด แพ้ การท่าเรือ เอฟซี 0-4
– คัสตอม ยูไนเต็ด ชนะ นนทบุรี เอฟซี 3-0
– ฉะเชิงเทรา แพ้ นครราชสีมา เอฟซี 0-1
– สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ดชนะ สิงห์ปทุมธานี 19-0
– เกษตรศาสตร์ เอฟซี แพ้ นครปฐม ยูไนเต็ด 1-2
– พัทยา ซิตี้ ชนะ เชียงใหม่ เอฟซี 1-0
– สุโขทัย เอฟซี ชนะ ยะลา 3-1
– ยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ อุดร ยูไนเต็ด 1-0
– บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะ วารินชำราบ เอฟซี 12-0
– มหาสารคาม แพ้ ระยอง เอฟซี 1-4
– พลังกาญจน์ เอฟซี ชนะ นรา ยูไนเต็ด 4-0
– บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ กำแพงเพชร เอฟซี 4-0