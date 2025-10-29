การแข่งขันวอลเลย์บอล ในมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (Asian Youth Games Bahrain 2025) ที่ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน
ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย ทั้งชาย และ หญิง ลงทำการแข่งขันในแมตช์ชิงอันดับ 3
โดยทีมลูกยางเยาวชนชายไทย ลงสนามดวลกับ ทีมชาติอินโดนีเซีย ผลปรากฎว่า ทีมชาติไทยเอาชนะไป 3-1 เซ็ต 19–25, 26–24, 25–21, 25–21 คว้าอันดับ 3 พร้อมกับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ
ส่วนทีมลูกยางเยาวชนหญิงไทย ก็ไม่พลาดเช่นกัน หลังลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ ก่อนจะเอาชนะไปได้ 3-0 เซ็ต 26–24, 25–20, 26–24 คว้าอีกหนึ่งเหรียญทองแดงให้กับทีมเยาวชนทีมชาติไทย