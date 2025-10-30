เอฟเอคัพ 2025-24 รอบแรก เมื่อ 29 ต.ค. ประเดิมลงสนาม 18 คู่ ปรากฏว่ามีการถล่มประตูอย่างมโหฬารยิงรวมกันทุกสนาม 83 ลูก โดยเชียงรายดุสุดกด 19 เม็ด
ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025-26 รอบแรก (64 ทีม) เมื่อ 29 ต.ค. ลงสนามไปทั้งหมด 18 คู่ จากทั้งหมด 32 คู่ ปรากฏว่าทุกคู่ทุกสนามมีการทำประตูทุกคู่ แม้ว่าในคู่ของชลบุรี เอฟซี พบกับ โปลิศ เทโร เอฟซี จะเล่นถึง 120 นาที แต่ว่ายังมี 2 ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษ ทำให้ทั้ง 18 แมตช์ มีการทำประตูรวมกันถึง 83 ลูก
ส่วนแมตช์ที่ยิงกันเยอะที่สุดเป็นเกมที่ “กว่างโซ้งมหาภัย”สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เปิดบ้านไล่ถล่มสิงห์ปทุมธานี เอฟซี ยับเยิน 19-0 ขณะที่แมตช์ระหว่างบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบกับ วารินชำราบ เอฟซี ทัพปราสาทสายฟ้าไล่อัดผู้มาเยือน 12-0
สรุปผลฟุตบอล ช้าง เอฟเอ คัพ รอบ 64 ทีม 18 คู่แรก
– ลพบุรี ซิตี้ แพ้ ราชบุรี เอฟซี 2-3
– สมุย ยูไนเต็ด ชนะ สระแก้ว บ้านแก่ง 2-0
– สี่แคว ซิตี้ แพ้ ปัตตานี เอฟซี 0-1
– สุราษฎร์ธานี ซิตี้ แพ้ ลำพูน วอริเออร์ 1-4
– ธนบุรี ฟอเรสต์ แพ้ หนองบัว พิชญ เอฟซี 0-7
– บูรพา ยูไนเต็ด แพ้ การท่าเรือ เอฟซี 0-4
– คัสตอม ยูไนเต็ด ชนะ นนทบุรี เอฟซี 3-0
– ฉะเชิงเทรา แพ้ นครราชสีมา เอฟซี 0-1
– สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ดชนะ สิงห์ปทุมธานี 19-0
– เกษตรศาสตร์ เอฟซี แพ้ นครปฐม ยูไนเต็ด 1-2
– พัทยา ซิตี้ ชนะ เชียงใหม่ เอฟซี 1-0
– สุโขทัย เอฟซี ชนะ ยะลา 3-1
– ยุธยา ยูไนเต็ด ชนะ อุดร ยูไนเต็ด 1-0
– บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชนะ วารินชำราบ เอฟซี 12-0
– มหาสารคาม แพ้ ระยอง เอฟซี 1-4
– พลังกาญจน์ เอฟซี ชนะ นรา ยูไนเต็ด 4-0
– บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ชนะ กำแพงเพชร เอฟซี 4-0
– ชลบุรี เอฟซี แพ้จุดโทษ โปลิศ เทโร เอฟซี ด้วยสกอร์รวม 3-5 (เสมอใน 120 นาที 1-1)