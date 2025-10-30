ข่าวเศร้าวงการวอลเลย์บอลโลก หลัง ซาเบอร์ คาเซมี นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติอิหร่าน ได้รับการประกาศว่ามีภาวะสมองตาย หลังอุบัติเหตุถูกไฟช็อตในสระว่ายน้ำ
ซาเบอร์ คาเซมี นักตบลูกยางหนุ่มชาวอิหร่าน วัย 26 ปี เพิ่งเข้าร่วมต้นสังกัดใหม่อย่าง อัล รายยาน เอสซี สโมสรในประเทศกาตาร์
อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานว่า เขาถูกไฟช็อตในสระน้ำหลังการฝึกซ้อม ก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล แต่ก็ถูกวินิจฉัยว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จากภาวะหัวใจหยุดเต้นและสมองขาดออกซิเจน
ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ซาเบอร์ คาเซมี มีภาวะสมองตาย โดยสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื้นตัวได้อีก
ขณะที่แถลงจากคณะกรรมาธิการทางการแพทย์ระบุว่า แม้ คาเซมี จะถูกประกาศว่ามีภาวะสมองตาย และไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ยังไม่ได้ยุติการรักษา โดยยังมีเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องพยุงชีพ รวมถึงอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด