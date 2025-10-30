ข่าวเศร้าวงการวอลเลย์บอลโลก หลัง ซาเบอร์ คาเซมี นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติอิหร่าน ได้รับการประกาศว่ามีภาวะสมองตาย หลังอุบัติเหตุถูกไฟช็อตในสระว่ายน้ำ

ซาเบอร์ คาเซมี นักตบลูกยางหนุ่มชาวอิหร่าน วัย 26 ปี เพิ่งเข้าร่วมต้นสังกัดใหม่อย่าง อัล รายยาน เอสซี สโมสรในประเทศกาตาร์

อย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานว่า เขาถูกไฟช็อตในสระน้ำหลังการฝึกซ้อม ก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล แต่ก็ถูกวินิจฉัยว่าอยู่ในขั้นวิกฤต จากภาวะหัวใจหยุดเต้นและสมองขาดออกซิเจน

ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ซาเบอร์ คาเซมี มีภาวะสมองตาย โดยสมองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถฟื้นตัวได้อีก

ขณะที่แถลงจากคณะกรรมาธิการทางการแพทย์ระบุว่า แม้ คาเซมี จะถูกประกาศว่ามีภาวะสมองตาย และไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ยังไม่ได้ยุติการรักษา โดยยังมีเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องพยุงชีพ รวมถึงอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
9

กลิ่นเหม็นรุนแรง พังประตูบ้านช็อก พบเป็นศพหญิงเปลือยกาย หนอนไต่
10

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อ 38 จังหวัดโดนเต็มๆ