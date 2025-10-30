สมาคมบอล ส่งหนังสือถึงสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ขอสวมชุดแข่งขันสีดำ และยืนสงบนิ่งก่อนเกม 1 นาที เพื่อถวายความอาลัย
สมาคมบอล ส่งหนังสือถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC และ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสีชุด สำหรับทำการแข่งขันเป็นสีดำ พร้อมขอจัดพิธีการก่อนเกม ให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรในไทยทุกรายการ และฟุตบอลระดับนานาชาติทุกรายการ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อ 24 ต.ค.
ก่อนหน้านี้ สมาคมได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการแสดงความอาลัย สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกระดับ โดยขอให้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และผู้ตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สวมปลอกแขนสีดำ ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ และการแสดงภาพถวายความอาลัยบนจอภายในสนาม รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร หรือป้ายข้อความไม่เหมาะสม และขอให้ร่วมกันเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย
สำหรับ ฟุตบอลทีมชาติไทย มีโปรแกรมทำการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ เดือนพ.ย. โดยจะอุ่นเครื่องพบกับสิงคโปร์ ในวันที่ 13 พ.ย. และแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ด้วยการไปเยือน ศรีลังกา วันที่ 18 พ.ย.