แบงค็อก ยูไนเต็ด แม้ว่าจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นแต่ยังเหนือกว่าสมุทรสาคร เอาชนะไม่ยาก เช่นเดียวกับเมืองทองที่ถล่มร่มเกล้า 10 ประตู ถ้วยเอฟเอคัพ
ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025-26 รอบแรก (64 ทีม) เมื่อ 30 ต.ค. ที่ทรู บีจี สเตเดียม “แข้งเทพ”ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จากไทยลีก 1 เปิดบ้านรับมือ สมุทรสาคร ซิตี้ ทีมในระดับไทยลีก 3 โดยเกมนี้เจ้าบ้านมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้าใส่ไล่ยิงประตูต่อเนื่อง ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ยาก 7-0 ผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จ
อีกคู่ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมจากลีกสูงสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของร่มเกล้า ยูไนเต็ด ทีมในระดับเซมิโปรลีก ผลปรากฏว่าเมืองทองเหนือกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายเดินหน้าทำประตูเข้าใส่อยู่ตลอด ก่อนจะจบเกมด้วยการเป็นผู้ชนะขาดลอย 10-0 ผ่านเข้ารอบสอง หรือรอบ 32 ทีมต่อไป
สรุปผลช้าง เอฟเอ คัพ 2025-26 รอบแรก เมื่อ 30 ต.ค.
– พราม แบงค็อก ชนะจุดโทษ ขอนแก่น เอฟซี สกอร์รวม 6-5 (เสมอใน 120 นาที 0-0)
– หนองคาย เอฟซี แพ้ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 0-5
– บ้านค่าย ยูไนเต็ด ชนะ นครนายก เอฟซี 5-0
– กองเรือรบ ชนะ เอซีดีซี เอฟซี 1-0
– สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี แพ้ อุบลคิดส์ ซิตี้ 2-9
– นาวิกโยธิน เอฟซี แพ้ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 0-3
– วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี แพ้ พิษณุโลก เอฟซี 0-1
– เชียงใหม่ ยูไนเต็ด แพ้ พีที ประจวบ เอฟซี 2-6
– ร้อยเอ็ด 2018 ชนะ สุมทรสงคราม ซิตี้ 2-0
– อุทัยธานี เอฟซี ชนะ ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี 3-0
– มหาสารคาม เอสดับบลิวแอล เอฟซี แพ้ อุตรดิตถ์ เอฟซี 0-2
– พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 —- อุดรธานี ซิตี้
– ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ สมุทรสาคร ซิตี้ 7-0
– เมืองทอง ยูไนเต็ด ชนะ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด 10-0