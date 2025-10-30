แบงค็อก ยูไนเต็ด แม้ว่าจะมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นแต่ยังเหนือกว่าสมุทรสาคร เอาชนะไม่ยาก เช่นเดียวกับเมืองทองที่ถล่มร่มเกล้า 10 ประตู ถ้วยเอฟเอคัพ

ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2025-26 รอบแรก (64 ทีม) เมื่อ 30 ต.ค. ที่ทรู บีจี สเตเดียม “แข้งเทพ”ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จากไทยลีก 1 เปิดบ้านรับมือ สมุทรสาคร ซิตี้ ทีมในระดับไทยลีก 3 โดยเกมนี้เจ้าบ้านมีการหมุนเวียนผู้เล่นหลายตำแหน่ง แต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้าใส่ไล่ยิงประตูต่อเนื่อง ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะไม่ยาก 7-0 ผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จ

อีกคู่ที่ธันเดอร์ โดม สเตเดียม “กิเลนผยอง”เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมจากลีกสูงสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของร่มเกล้า ยูไนเต็ด ทีมในระดับเซมิโปรลีก ผลปรากฏว่าเมืองทองเหนือกว่าอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายเดินหน้าทำประตูเข้าใส่อยู่ตลอด ก่อนจะจบเกมด้วยการเป็นผู้ชนะขาดลอย 10-0 ผ่านเข้ารอบสอง หรือรอบ 32 ทีมต่อไป

สรุปผลช้าง เอฟเอ คัพ 2025-26 รอบแรก เมื่อ 30 ต.ค.
– พราม แบงค็อก ชนะจุดโทษ ขอนแก่น เอฟซี สกอร์รวม 6-5 (เสมอใน 120 นาที 0-0)
– หนองคาย เอฟซี แพ้ ขอนแก่น ยูไนเต็ด 0-5
– บ้านค่าย ยูไนเต็ด ชนะ นครนายก เอฟซี 5-0
– กองเรือรบ ชนะ เอซีดีซี เอฟซี 1-0
– สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี แพ้ อุบลคิดส์ ซิตี้ 2-9
– นาวิกโยธิน เอฟซี แพ้ ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด 0-3
– วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี แพ้ พิษณุโลก เอฟซี 0-1
– เชียงใหม่ ยูไนเต็ด แพ้ พีที ประจวบ เอฟซี 2-6
– ร้อยเอ็ด 2018 ชนะ สุมทรสงคราม ซิตี้ 2-0
– อุทัยธานี เอฟซี ชนะ ม.เกษมบัณฑิต เอฟซี 3-0
– มหาสารคาม เอสดับบลิวแอล เอฟซี แพ้ อุตรดิตถ์ เอฟซี 0-2
– พิจิตร ยูไนเต็ด 2025 —- อุดรธานี ซิตี้
– ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ชนะ สมุทรสาคร ซิตี้ 7-0
– เมืองทอง ยูไนเต็ด ชนะ ร่มเกล้า ยูไนเต็ด 10-0

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
5

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ชายวัย 62 ปี ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์ชี้ มาจาก 3 พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม
8

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
9

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
10

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่